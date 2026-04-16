またへんたいなモノを作りおって…！（喜び）

とPCの前で思わず心が小躍りしたモノを見つけたので共有しておきます。ジャパンネクストの7.8インチモバイルモニターです。

JAPANNEXT 7.8インチ IPSパネル搭載 5点マルチタッチ対応 16,980円 Amazonで見る PR PR

なんと縦置き・横置き可能で台座付き。USB-C1本で電源と映像を映し出せるサブモニターとなってくれるのです。これ良くないですか？

Image: ジャパンネクスト

タイトルでも書きましたけど、僕ならChatGPTなどのAIサービスはここにいてもらいたい。

もちろん、Xのタイムライン置き場でもいいですし、Slackなどのチャットアプリにもいいですね。動画を垂れ流しておく用画面としてももちろんOK。使い方は自由自在無限大。

そんな1アプリを常に置いておきたいニーズに対しての答えとなってくれそうな予感がしたのです。

解像度は400×1,280、タッチパネルも対応

スペックもチェックしてみましょう。

画面は7.8インチ（解像度 400×1,280）のIPS。5点式のタッチパネルにも対応していて、HDCP 1.4対応。

接続方式はUSB-CとminiHDMIに対応しています。USB-Cでは映像出力対応のポート・ケーブルなら、1本のケーブルで接続できるのがよき（miniHDMIで接続する場合は、USB-C端子からの電源供給が必要です）。

これ、万能じゃないし価格はふつーのフルHDモニタくらいしますけど、上で言ったような1点特化するなら便利そうじゃないですか？ 用途を絞るなら、画面はデカけりゃいいってもんでもないですしね！

対応OSはWindows 11のみ

こうして僕も「いいじゃん？ 便利じゃん？」とワクワクしてスペックを読み進めていたんですが、その中でMAX注意ポイントを見つけました。

動作確認されているのはWindows 11のみです。macOSでは利用できないとのことなので、Macの民はご注意ください。

僕ですか？ メインPCはMacです…。ごめん、少し泣く。

Source: ジャパンネクスト