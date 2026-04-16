横浜高島屋で原作出版80周年を記念した「きかんしゃトーマスの世界展」開催
ソニー・クリエイティブプロダクツは4月15日〜27日、きかんしゃトーマス原作出版80周年を記念した「きかんしゃトーマスの世界展〜はたらく機関車たちのおはなし〜」を、横浜高島屋にて開催する。
「きかんしゃトーマスの世界展〜はたらく機関車たちのおはなし〜」
原作出版80周年を記念した同企画では、トーマスとなかまたちが歩んできた軌跡を辿りながら世界観を楽しめるコンテンツを展開。
期間中は、原画を公開するほか、日本初公開を含む撮影模型や資料約200点の展示、映像を通したアニメーション作品の制作背景の紹介などが行われる。
デジタルアート
さらに、デジタルアートとコラボレーションした体験型の展示作品でトーマスの世界を体感できるコーナーなども楽しめるほか、ポストカードや缶バッジなど展覧会オリジナル商品の販売も行う。
展覧会オリジナル商品(一部)
入場時間は10時〜18時30分で、19時閉場。
入場料は一般が1,200円(前売り1,000円)、大学・高校生が1,000円(前売り800円)、中・小学生が600円(前売り500円)。展覧会限定ピンバッジセットのグッズ付チケット(2,700円)も数量限定で販売している。未就学児は無料。
「きかんしゃトーマスの世界展〜はたらく機関車たちのおはなし〜」
原作出版80周年を記念した同企画では、トーマスとなかまたちが歩んできた軌跡を辿りながら世界観を楽しめるコンテンツを展開。
デジタルアート
さらに、デジタルアートとコラボレーションした体験型の展示作品でトーマスの世界を体感できるコーナーなども楽しめるほか、ポストカードや缶バッジなど展覧会オリジナル商品の販売も行う。
展覧会オリジナル商品(一部)
入場時間は10時〜18時30分で、19時閉場。
入場料は一般が1,200円(前売り1,000円)、大学・高校生が1,000円(前売り800円)、中・小学生が600円(前売り500円)。展覧会限定ピンバッジセットのグッズ付チケット(2,700円)も数量限定で販売している。未就学児は無料。