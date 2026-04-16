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YouTubeチャンネル「のがちゃんねる」が、「【5日やって】きついけど効く！30日で効率良丸いお尻を作る筋トレ（中級者）」と題した動画を公開しました。本動画は、効率よく丸いお尻を作ることを目的とした30日間のプログラムの一環で、中級者向けの負荷が高いトレーニングを約5分間で集中的に行う内容となっています。



プログラムは全6セクションで構成され、各40秒間のワークアウトと短い休憩を繰り返します。まずは「ワイドスタンスヒップリフト」からスタート。足幅を広めに取り、膝を外に開いた状態で、かかとでしっかりとマットを押してお尻を持ち上げます。持ち上げた際にお尻にきゅっと力を入れ、ゆっくりと下ろすのがポイントです。膝を外側に開くことで、お尻の外側にも効かせることができます。



続いて、肘と膝をついたサイドプランクの姿勢になり、上の膝を開閉する動きへ。上から見たときに体が「く」の字にならないよう、腰を前に出したままキープします。体幹やお尻の外側、ももにアプローチする動きで、左右両方を行います。



後半はさらに強度が上がり、「ヒップリフトウォーク」へと移ります。仰向けでお尻を高く持ち上げたまま、小さく足踏みをする動作で、常にお尻の位置が下がらないように意識することが求められます。そして最後は、片足を遠くに伸ばし、軸足で地面を押してヒップリフトを行う高負荷なメニューです。左右の骨盤をできるだけ平行に保ちながらお尻を持ち上げることで、軸足側の裏ももとお尻を徹底的に追い込みます。



短時間でありながら筋肉へのアプローチがしっかりと感じられる充実した構成です。日々のボディメイクの習慣に取り入れ、理想のヒップラインを目指してみてはいかがでしょうか。