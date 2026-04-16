スズキ、ダイハツ、トヨタの3社が共同開発した軽商用車バン

2026年3月9日、スズキは同社初となる軽商用バン「eエブリイ」の販売を開始しました。



ユーザーから寄せられた反響について、首都圏のスズキディーラーに問い合わせてみました。

新型eエブリイは、スズキ・ダイハツ・トヨタの3社が共同開発した、EV（電気自動車）システムを搭載した軽商用車バンです。

【画像】超カッコいい！ これがスズキ「“新型”スライドドア軽バン」です！ 画像で見る（30枚以上）

主な特徴として、36.6kWhの駆動用大容量バッテリーを搭載し、一充電走行距離は257km（WLTCモード）を確保しており、日常や仕事での使用に十分な一充電走行距離を実現しています。

モーター、インバーター、トランスアクスルを一体型にしたeAxle（イーアクスル）により、ターボ車以上のトルクを発揮し、力強い走りを実現しているほか、駆動用バッテリーを床下に配置することで低重心となり、段差通過時などの衝撃が低減しています。

さらに、商用車らしく実用性を特に重視した室内空間となっており、最大積載量350kgもの広々とした荷室空間を確保しています。

これに加えて7インチTFTカラー液晶メーターを装備するほか、オーバーヘッドシェルフやセンターコンソールトレーなど、多数の収納スペースを用意し、軽バンとしての使い勝手を高めています。

またeエブリイの安全装備は、最新の予防安全技術「スマートアシスト」を搭載。「ADB（アダプティブドライビングビーム）」や「サイドビューランプ」も搭載しており、視認性も良好です。

さらに、EVならではの利点を活かし、クルマの電気を外部に供給する機能も備えており、停電時や非常時などに給電することも可能です。

グレードは「2シーター」と「4シーター」の2タイプを設定し、車体色は「レーザーブルークリスタルシャイン（4シーターのみ）」「ホワイト」「ブライトシルバーメタリック」の全3色が用意されます。

ちなみに、車体のデザインなどはダイハツ「eハイゼットカーゴ」がベースとなっており、スズキのモデルながらもほぼダイハツ車という特徴を持ちます。

車両本体価格は、2シーター仕様が314万6000円、4シーター仕様は323万4000円です（いずれも消費税込み）。

eエブリイは、2026年度も継続される「令和7年度補正予算 クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の対象で、補助交付金額は全グレード56万8000円（2026年4月1日以降の届出）となります。

日本の働くクルマらしい美点が凝縮されたeエブリイ。ユーザーの反響について、3月中旬に首都圏のスズキディーラーに問い合わせてみました。

「エンドユーザーのお客様を含めて『実車を見てみたい』というお問い合わせをいただいております。

特に短距離移動が多いお客様には高いご関心をいただいておりますが、現時点では様子見……という方が多い印象です。

『いいクルマだと思うし、もう少し安くなってくれたら……』というのが、お客様の本音なんだと思います」

他のスズキディーラーにも問い合わせてみました。

「お問い合わせは多いクルマなのですが、今のところ、ご成約にはなかなか結びつきにくいモデルという印象です。

ガソリンエンジン仕様の軽バンでしたらもう少し安価ですし、最大のネックは価格だと思われます。

実際に『価格さえ安くなってくれたら選択肢に入れたいんだよね……』とおっしゃってくださるお客様が多いので、機械としては評価していただいていることは確かなようです」

現時点では価格面がネックとなり、販売に結びつきにくいという状況にあるようです。しかし、普及が進むにつれて、より現実的な価格になる可能性も秘めています。

今から10年後の2036年、軽バンのEVはどうなっているのでしょうか…。