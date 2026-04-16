皮膚老化を学ぶ実践講座！ セリスタ「医療従事者向け無料オンラインセミナー」
記事ポイントセリスタ株式会社が医療従事者向け無料オンラインセミナーを5月17日に開催します。山崎まいこ先生が慢性炎症と皮膚老化、栄養療法の実際を解説します。Zoomで参加でき、定員1,000人で事前登録を受け付けています。
セリスタが、医師・歯科医師・薬剤師などの医療従事者向け無料オンラインセミナーを開催します。
山崎まいこ先生が、慢性炎症が皮膚老化に与える影響と栄養療法の実際をテーマに講演します。
セリスタ「医療従事者向け無料オンラインセミナー」
セミナー名：『Inflammaging and Skin Aging 〜慢性炎症が皮膚老化に与える影響と栄養療法の実際〜』開催日時：2026年5月17日(日) 10:00〜12:00開催形式：Zoomオンラインセミナー参加費：無料（配布用PDFテキストは1,500円税込）対象：医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定定員：1,000人申込先：https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_kdwzufHQQgOPXUeZlZs5DQ#/registration
セミナーは、慢性炎症が皮膚老化を多面的に促進する仕組みを学べる内容です。
講演は、Inflammagingを抑制する栄養素や腸内細菌叢と腸,皮膚軸の関係まで幅広く扱います。
講演内容
学習ポイント1：慢性炎症が皮膚老化を多面的に促進する学習ポイント2：NF-κBとSASPが老化の核心経路である学習ポイント3：老化細胞が皮膚組織を慢性炎症状態に維持する学習ポイント4：Inflammagingを抑制する栄養素学習ポイント5：腸内細菌叢とinflammaging
講演は、皮膚老化の背景にある慢性炎症の理解を深めたい医療従事者に役立ちます。
講演は、栄養療法の実践的な視点をあわせて学べる構成です。
講師
講師：山崎まいこ先生所属：まいこホリスティックスキンクリニック 院長経歴：滋賀医科大学卒業後、大阪市立総合医療センターで臨床研修経歴：大阪市立大学附属病院形成外科、大阪市内の皮膚科勤務、美容皮膚科院長を歴任開院：2017年にまいこホリスティックスキンクリニックを開院学歴：米国Nutrition Therapy Institute日本校卒業
山崎まいこ先生は、形成外科や皮膚科、美容皮膚科での経験をもとに講演します。
山崎まいこ先生は、栄養療法の学びも踏まえた知見を紹介します。
配信プログラム
番組名：『Sunday Wellness Breeze』Season 34 Stage 510:00：オープニング・主催者挨拶10:20：山崎まいこ先生による講演12:00：エンディング主催：セリスタ株式会社Wellness Breeze site：https://www.well-br.jp
配信は日曜午前に実施され、オンラインで参加しやすいスケジュールです。
主催は、医療機器や健康関連事業を手がけるセリスタです。
無料で参加できるため、慢性炎症と皮膚老化の関係を学びたい医療従事者にとって参加しやすいセミナーです。
Zoom開催のため、対象となる医療従事者は場所を問わず申し込みできます。
定員は1,000人のため、参加を希望する場合は早めの登録が安心です。
医療従事者向け無料オンラインセミナーの紹介でした。
よくある質問
Q. セミナーは誰が参加できますか？
A. セミナーは医師,歯科医師,薬剤師,医療従事者が参加できます。
Q. セミナーの参加費はかかりますか？
A. セミナーの参加費は無料で、配布用PDFテキストのみ1,500円税込です。
Q. セミナーはどこから申し込めますか？
A. セミナーはZoomの登録ページから申し込めます。
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