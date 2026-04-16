「Maxwell2 for PlayStation」

完実電気は、Audezeの平面磁界型ワイヤレスゲーミングヘッドセット「Maxwell2」を、4月16日に発売した。PlayStation用とXbox用の2タイプを用意し、いずれも価格はオープン。直販価格はPlayStation用「Maxwell2 for PlayStation」が72,600円、Xbox用「Maxwell2 for X-Box」が82,280円。

「Maxwell2 for X-Box」

対応機種はPlayStation4/5、Windows/Mac、iOS、Android、Nintendo Switchなど。ただし、PlayStation用はXboxでは使用できず、Xbox用はPlayStationでは使用できない。

初代「Maxwell」から音質、装着感などをアップグレードした密閉型ゲーミングヘッドセット。90mmの平面磁界型ドライバーを搭載し、微細な環境音まで忠実に再現する。スタジオグレードのクリアな音質と、高さまで感じる緻密な定位感により、ゲームの世界を立体的に構築するという。

特許出願中の「SLAMテクノロジー」も採用し、上述の高い没入感と正確な定位感に加えて、身体に響く重低音を両立。足音の方向、距離感、空間の奥行きをリアルに再現し、「勝敗を分ける一瞬を確実に捉える」とのこと。

長時間プレイに特化した設計で、新採用のワイド換気ヘッドストラップ、内部スペースを拡張した人工皮革製イヤーパッドにより、高いフィット感と通気性を両立している。

着脱可能なビームフォーミングマイクを搭載。広帯域マイクプロセッシングも備え、ボイスチャットやストリーミングでも、ユーザーの声をクリアに届けられる。

バッテリー内蔵で最大約80時間の再生が可能。充電時間は約2時間。空間オーディオはPlayStation用がTempest 3Dに、Xbox用がDolby Atmosに対応する。

ワイヤレス接続ではBluetooth 5.3準拠で、コーデックはSBC、AAC、LDACに加え、LE AudioのLC3、LC3plusをサポート、Auracastにも対応する。Windows/Mac/Android用の「Audeze HQ」アプリを使えば、イコライザー調整やファームウェアアップデートなどが行なえる。

再生周波数帯域は10Hz～50kHz、最大出力は115dB以上。重さはバッテリー込みで560g。USB-Cワイヤレスドングルや、USB-C to USB-Cケーブル(1.5m)、USB-C to USB-A アダプターケーブル(0.3m)、3.5mm TRRSアナログケーブル(1.2m)などが付属する。

「Maxwell2 for PlayStation」パッケージ

「Maxwell2 for X-Box」パッケージ