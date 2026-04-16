最新映画『トムとジェリー 』初のフルCGで描かれた姿をキャッチ 大冒険の予告映像＆場面カット解禁
人気アニメ『トムとジェリー』の最新映画『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤』が、5月29日より全国公開される。このたび、予告映像と場面カットが解禁された。
【動画】トムとジェリーがフル3DCGでスクリーンを駆け回る予告映像
誕生から85年以上、世代を超えて愛され続けてきた同シリーズ。本作はシリーズ初となる全編フルCGアニメーションで描かれ、時空を超えた冒険とおなじみのドタバタ劇が融合したアドベンチャー作品として新たな一歩を踏み出す。
物語は、ニューヨークの博物館で追いかけっこを繰り広げていたトムとジェリーが、古代の秘宝「星の羅針盤」を作動させてしまうことから始まる。魔法の力によって出現したワープ空間に、抗う術もなく吸い込まれたふたりがたどり着いたのは、不死鳥仙人や守護獣たちが暮らす数千年前の異世界“黄金の都”。しかし、そこでは羅針盤の力を狙うラット魔王の陰謀が進行していた。
異世界でも相変わらずケンカを繰り広げる2人だが、危機を前にまさかの“一時休戦”を決意。仲間たちとともに、世界を守るための大冒険に挑む。
解禁された予告編では、トムが“ネコ神様”として崇められ、調子に乗ってムーンウォークやダンスを披露する姿を、納得がいかない表情で見つめるジェリーの姿が笑いを誘う。ラット魔王との対峙や、シリーズならではのドタバタと壮大なスケールが融合した映像が収められている。
また場面カットでは、フルCGで描かれたトムとジェリーの豊かな表情やおなじみの追いかけっこに加え、博物館や黄金の都を舞台にしたダイナミックなアクションシーンなどが公開され、スクリーンで繰り広げられるハラハラドキドキのストーリー展開に期待が膨らむばかりだ。
ムビチケ前売券（カード）も発売中で、購入特典として「追いかけっこ！ステッカーセット」が付属する。
【動画】トムとジェリーがフル3DCGでスクリーンを駆け回る予告映像
誕生から85年以上、世代を超えて愛され続けてきた同シリーズ。本作はシリーズ初となる全編フルCGアニメーションで描かれ、時空を超えた冒険とおなじみのドタバタ劇が融合したアドベンチャー作品として新たな一歩を踏み出す。
異世界でも相変わらずケンカを繰り広げる2人だが、危機を前にまさかの“一時休戦”を決意。仲間たちとともに、世界を守るための大冒険に挑む。
解禁された予告編では、トムが“ネコ神様”として崇められ、調子に乗ってムーンウォークやダンスを披露する姿を、納得がいかない表情で見つめるジェリーの姿が笑いを誘う。ラット魔王との対峙や、シリーズならではのドタバタと壮大なスケールが融合した映像が収められている。
また場面カットでは、フルCGで描かれたトムとジェリーの豊かな表情やおなじみの追いかけっこに加え、博物館や黄金の都を舞台にしたダイナミックなアクションシーンなどが公開され、スクリーンで繰り広げられるハラハラドキドキのストーリー展開に期待が膨らむばかりだ。
ムビチケ前売券（カード）も発売中で、購入特典として「追いかけっこ！ステッカーセット」が付属する。