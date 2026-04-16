幻の絵柄が映える記念バッグ！ レベッカボンボン「レベッカボンボン BY MOMOKO SAKURAシリーズ」

記事ポイント さくらももこ先生の描き下ろしイラストを使ったレベッカボンボンのバッグシリーズが登場トートバッグやショルダーバッグなど日常で使いやすい3種類を展開オンラインストアと一部店舗で順次購入できる20周年記念コレクション さくらももこ先生の描き下ろしイラストを使ったレベッカボンボンのバッグシリーズが登場トートバッグやショルダーバッグなど日常で使いやすい3種類を展開オンラインストアと一部店舗で順次購入できる20周年記念コレクション

レベッカボンボン BY MOMOKO SAKURAシリーズは、さくらももこ先生のデザインを楽しめる特別なバッグコレクションです。

レベッカボンボン BY MOMOKO SAKURAシリーズは、レベッカボンボン誕生20周年を記念した公認コラボアイテムとして発売されます。

レベッカボンボン「レベッカボンボン BY MOMOKO SAKURAシリーズ」

商品名：レベッカボンボン BY MOMOKO SAKURA シリーズ発売日：2026年4月15日種類：トートバッグ、ショルダーバッグ、ミニバッグ価格：各商品ページ参照（税込）カラー：ネイビー、グレー、ピンクベージュ販売場所：T20 ONLINE STORE、イズミ ゆめタウン大型店舗、カンガルー堂 千葉店・木更津店、nooto大阪梅田店店舗発売時期：4月末頃から順次

レベッカボンボン BY MOMOKO SAKURAシリーズは、2012年にさくらももこ先生が描き下ろしたイラストをバッグで楽しめるコレクションです。

レベッカボンボン BY MOMOKO SAKURAシリーズは、通勤や通学からおでかけまで使いやすいデザインで展開されます。

コラボデザイン

レベッカボンボン BY MOMOKO SAKURAシリーズは、「ちびまる子ちゃん」で知られるさくらももこ先生のタッチを日常使いのバッグに落とし込んでいます。

レベッカボンボン BY MOMOKO SAKURAシリーズは、キャラクターファンにとって特別感のあるアートを身近に楽しめる仕上がりです。

選べるバッグ展開

レベッカボンボン BY MOMOKO SAKURAシリーズは、トートバッグ、ショルダーバッグ、ミニバッグから用途に合わせて選べます。

レベッカボンボン BY MOMOKO SAKURAシリーズは、ネイビー、グレー、ピンクベージュの3色で幅広いコーディネートに合わせやすいのも魅力です。

記念コレクション

レベッカボンボン BY MOMOKO SAKURAシリーズは、レベッカボンボン20周年を記念した限定企画として展開されます。

レベッカボンボン BY MOMOKO SAKURAシリーズは、描き下ろしイラストを使った数少ない公認アイテムとしてコレクション性も楽しめます。

レベッカボンボン BY MOMOKO SAKURAシリーズは、さくらももこ先生のイラストを日常で楽しみたい人にぴったりです。

レベッカボンボン BY MOMOKO SAKURAシリーズは、実用性と記念性を兼ね備えたバッグを探している人に向いています。

レベッカボンボン BY MOMOKO SAKURAシリーズは、オンラインストアに加えて一部実店舗でも順次販売されます。

レベッカボンボン BY MOMOKO SAKURAシリーズの紹介でした。

よくある質問

Q. レベッカボンボン BY MOMOKO SAKURAシリーズはどこで買えますか？

A. レベッカボンボン BY MOMOKO SAKURAシリーズは、T20 ONLINE STOREとイズミ ゆめタウン大型店舗、カンガルー堂 千葉店・木更津店、nooto大阪梅田店で購入できます。

Q. レベッカボンボン BY MOMOKO SAKURAシリーズにはどんな種類がありますか？

A. レベッカボンボン BY MOMOKO SAKURAシリーズは、トートバッグ、ショルダーバッグ、ミニバッグの3種類を展開します。

Q. レベッカボンボン BY MOMOKO SAKURAシリーズの店舗販売はいつからですか？

A. レベッカボンボン BY MOMOKO SAKURAシリーズの店舗販売は4月末頃から順次始まります。

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