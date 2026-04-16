添乗員が語る登頂準備の実感値！ ビーウェーブ「富士登山ツアー2026 オンライン商品説明会」

記事ポイント 株式会社ビーウェーブが富士登山ツアーの選び方や準備を学べる無料オンライン説明会を開催します。現役添乗員がルートの違いや装備、安全を意識した行程づくりを具体的に紹介します。富士登山を検討する人が自分に合うツアーを見つけやすい内容です。 株式会社ビーウェーブが富士登山ツアーの選び方や準備を学べる無料オンライン説明会を開催します。現役添乗員がルートの違いや装備、安全を意識した行程づくりを具体的に紹介します。富士登山を検討する人が自分に合うツアーを見つけやすい内容です。

ビーウェーブが、2026年夏の富士登山シーズンに向けた「富士登山ツアー2026 オンライン商品説明会」を開催します。

オンライン説明会は、現役添乗員が富士登山ツアーの違いや準備のポイントを直接案内する無料イベントです。

ビーウェーブ「富士登山ツアー2026 オンライン商品説明会」

開催日：2026年4月24日(金)開催時間：19:30〜20:30予定形式：オンライン（Zoom）参加費：無料

ビーウェーブが開催する説明会は、2026年度の富士登山ツアーを比較しながら選べる機会です。

富士登山を検討する人は、ツアー会社ごとの違いや自分に合うルートを添乗員の視点で確認できます。

開催背景

富士登山は、登山規制やマナー、装備不足によるリスクへの意識が高まる中で、事前に正しい情報を集める重要性が増しています。

ビーウェーブは、ウェブサイトやパンフレットでは伝えきれない現場の実情と参加者向けサポートを直接伝える場として説明会を用意しています。

説明内容

2026年度富士登山ツアー各コースの特徴解説失敗しないための装備と体力づくり質疑応答

現役添乗員によるルート解説は、各ルートの特性や注意点をわかりやすく知りたい人に役立ちます。

事前フォローの案内は、初心者が準備しやすいトレーニング方法や装備の選び方を具体的に把握できます。

安全性を重視した行程の紹介は、混雑回避や天候判断を踏まえた無理のない登山計画を考える参考になります。

案内役

案内役：和田 昂之（わだ たかゆき）年齢：35歳所属：株式会社ビーウェーブ 大阪本社 富士登山ツアー企画・添乗担当2025年の富士山登頂回数：4回

和田昂之さんは、富士登山ツアーの企画と添乗を一貫して担当する現役スタッフです。

和田昂之さんによる案内は、参加者目線の細かなサポートや安全な行程管理を重視した実践的な内容に期待できます。

ビーウェーブの説明会は、富士登山を安心して計画したい人に向けた実用的な情報をまとめて確認できます。

オンライン参加形式は、自宅から気軽にルートや準備の要点を学べる点も魅力です。

ビーウェーブの富士登山ツアーが気になる人は、申し込みページで詳細をチェックしてみてください。

ビーウェーブが開催する「富士登山ツアー2026 オンライン商品説明会」の紹介でした。

よくある質問

Q. オンライン説明会の参加費はかかりますか？

A. オンライン説明会の参加費は無料です。

Q. オンライン説明会ではどのような内容を聞けますか？

A. オンライン説明会では、各コースの特徴、装備と体力づくり、質疑応答を聞けます。

Q. オンライン説明会は誰でも参加できますか？

A. オンライン説明会は、メディア関係者と一般参加者が参加できます。

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