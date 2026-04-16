機構美と軽快さの両立！ ノルケイン「Wild ONE Skeleton Chrono 42mm」

記事ポイント Wild ONE Skeleton Chronoは透明ディスクとスケルトン構造で機械式クロノグラフの立体感を楽しめます。Wild ONE Skeleton Chrono 42mmはフライバック機能やパルスメーターを備え、アスリートの計測にも使えます。Wild ONE Skeleton Chrono 42mmは3つのバリエーションで展開され、限定モデルも選べます。 Wild ONE Skeleton Chronoは透明ディスクとスケルトン構造で機械式クロノグラフの立体感を楽しめます。Wild ONE Skeleton Chrono 42mmはフライバック機能やパルスメーターを備え、アスリートの計測にも使えます。Wild ONE Skeleton Chrono 42mmは3つのバリエーションで展開され、限定モデルも選べます。

Wild ONE Skeleton Chronoは、ノルケインが発表したハイパフォーマンススポーツウォッチです。

Wild ONE Skeleton Chronoは、軽量性と視認性を高めたスケルトンクロノグラフとして登場します。

ノルケイン「Wild ONE Skeleton Chrono 42mm」

商品名：Wild ONE Skeleton Chrono 42mm発表：Watches and Wonders Geneva 2026ムーブメント：ノルケイン8K マニュファクチュール・キャリバー（NK24/1）機能：自動巻き、フライバック・コラムホイール・クロノグラフ、クロノメーター認定パワーリザーブ：約62時間表示：12時位置カウンター、6時位置カウンター、パルスメータースケール

Wild ONE Skeleton Chrono 42mmは、新設計コンポーネントによる大胆なケース構造で軽さと装着感を両立します。

Wild ONE Skeleton Chrono 42mmは、透明フローティングディスクによってムーブメントの動きとマウンテンモチーフをより見やすく仕上げます。

ケース構造

Wild ONE Skeleton Chrono 42mmは、25以上の精密なコンポーネントで構成される独創的なケースデザインを採用します。

Wild ONE Skeleton Chrono 42mmは、超高耐久かつ超軽量のNORTEQ(R)ケージとラバー製ショック吸収コアで快適な着け心地を実現します。

操作性

プッシャーは、ダイナミックでテクニカルなデザインとチタンケースへの固定構造で統一感のある外観を形づくります。

チタン製コンテナとケースバック、前後のフラットサファイアガラスは、スケルトン構造の透明感を際立たせます。

ムーブメント

キャリバー：NK24/1仕様：自動巻きフライバック・コラムホイール・クロノグラフ操作：4時位置のプッシャーでリセットと再スタートを同時操作認定：クロノメーター認定駆動時間：約62時間

ノルケイン8K マニュファクチュール・キャリバーは、スポーツシーンで使いやすいフライバック機能を備えます。

文字盤外周のパルスメータースケールは、運動前後や運動中の心拍数計測に役立ちます。

文字盤デザイン

透明フローティングディスクは、従来の針やサブダイヤルとは異なる軽快な見た目を生み出します。

スケルトナイズされた文字盤は、複雑なメカニズムの奥行きと立体感を視覚的に楽しめます。

バリエーション

スタンダードモデル：ブラックのNORTEQ(R)ケース、ブラックのショックアブソーバー、ターコイズディテール入りブラックラバーストラップオプション：ターコイズラバーストラップ限定モデル：バーガンディのNORTEQ(R)ケース、ブラックのショックアブソーバー、ホワイトディテール入りブラックラバーストラップ限定数：400本スペシャルエディション：18K 5N「PX IMPACT(R)」レッドゴールド製トッププレート限定数：75本

Wild ONE Skeleton Chrono 42mmは、カラーや素材の違いで個性を選べる3つの仕様をそろえます。

スペシャルエディションは、トレーサブルな調達によるレッドゴールドパーツで特別感を高めます。

キャンペーン

キャンペーンは、シドニー・シェルテンライプ、スタン・ワウリンカ、ジャンルイジ・ブッフォンの3名をアンバサダーに起用します。

キャンペーンは、スポーツシーンと重なる力強い世界観でモデルの性能と個性を伝えます。

シドニー・シェルテンライプは、軽さと高いパフォーマンス性を毎日着けやすい魅力として挙げます。

スタン・ワウリンカは、限界に挑む人の精神を体現する時計として注目します。

ベン・カッファーは、Wild ONE Skeleton Chronoをノルケインの自信と志を象徴するクロノグラフと位置付けます。

ジャンルイジ・ブッフォンは、信念を持って挑戦を続ける人にふさわしい個性を評価します。

Wild ONE Skeleton Chrono 42mmは、軽量ケースと高機能ムーブメントを組み合わせた実用的なスポーツクロノグラフです。

Wild ONE Skeleton Chrono 42mmは、透明感のあるスケルトンデザインで機械式時計ならではの魅力を引き出します。

Wild ONE Skeleton Chrono 42mmは、限定モデルを含む展開で自分のスタイルに合わせて選べます。

ノルケイン「Wild ONE Skeleton Chrono 42mm」の紹介でした。

よくある質問

Q. Wild ONE Skeleton Chrono 42mmの特徴は何ですか？

A. Wild ONE Skeleton Chrono 42mmは、透明フローティングディスクを使ったスケルトンデザインと、フライバック機能付き自動巻きクロノグラフを組み合わせた点が特徴です。

Q. Wild ONE Skeleton Chrono 42mmは何種類ありますか？

A. Wild ONE Skeleton Chrono 42mmは、スタンダードモデル、400本限定モデル、75本限定スペシャルエディションの3種類で展開されます。

Q. Wild ONE Skeleton Chrono 42mmはどんな用途に向いていますか？

A. Wild ONE Skeleton Chrono 42mmは、フライバック機能やパルスメータースケールを備えているため、スポーツやアクティブなシーンで使いやすいモデルです。

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