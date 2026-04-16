4月10日（金）に放送された「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で、MCのDAIGOが自宅でよく作るという得意料理を披露した。

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この週は、放送開始4周年を記念し、番組ファンを招いた初のスタジオ観覧を行っていた「DAIGOも台所」。最終日のこの日は、DAIGOが得意料理の「ポパイライス」を披露した。

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金曜日の講師で人気料理コラムニストの山本ゆりさんが考案した「ポパイライス」は、ほうれん草がたっぷりの栄養満点ガーリックライス。以前、番組で教わってすっかり気に入り、子どもたちのためによく作っているという。

レシピも完全に頭に入った十八番とあって、DAIGOは「今日は何もしなくていいですから」「見てるだけでいいです」とゆりさんに宣言。この日ばかりは“講師”となり、観客にわかりやすく手順を説明しながら調理を進めた。

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【動画】「切り方は人によって違うから…」「バターはお好みのバターで」など、DAIGO先生ならではのおもしろ名言が続々！

まずは、ほうれん草のアク抜きから。沸騰したお湯でゆで、水にさらすとアクの主成分であるシュウ酸が抑えられる。そして、水洗いの後は水気を絞るのがポイント。ここで水気を除いておかないと、料理が水っぽく、ベチャベチャの仕上がりになってしまうのだ。

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そんな重要ポイントもしっかり押さえているDAIGOは、水からあげたほうれん草を観客に見せながら、「水をね、ここで絞りますから」とわざわざ予告。続いてボタボタと滴り落ちる水を示しつつ、「ここで結構出るんですよ、水が」「どうですか、観覧のみなさん！」「ビックリしないでください！」と大マジメに注意を促す爆笑レッスンをくり広げ、ゆりさんを「どこに（話を）振ってるんですか！」と大笑いさせていた。

（※レシピ）

ポパイライス

＜材料（2～3人分）＞

ほうれん草 1束（250g）

ベーコン 2枚

卵 2個

おろしにんにく 小さじ1/2（チューブの場合4cm）

バター 20g

サラダ油 適量

ご飯 500g

顆粒鶏ガラスープの素 大さじ1

しょうゆ 小さじ2

粉チーズ 適量

黒こしょう（粗びき） 適量

＜作り方＞

（1）ほうれん草は熱湯で1分ほどゆで、水に落として水気を絞り、1cm長さに切り、ベーコンは1cm角に切る。

（2）フライパンにサラダ油適量を入れて熱し、卵を割り入れて目玉焼きを作り、取り出しておく。

（3）フライパンにバターを入れて熱し、（1）、おろしにんにくを加えて中火で炒め、ベーコンがこんがりしたらご飯、サラダ油を加えて炒め、鶏ガラスープの素、しょうゆ、黒こしょうを加えて味を調える。

（4）（3）を器に盛り、（2）をのせて粉チーズ、黒こしょうをふる。

【TVer】レシピ動画はこちら

なお、「ポパイライス」の調理の様子は、4月10日料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で放送された。