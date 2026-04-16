駅近で相談しやすい新拠点！ ロデオドライブ「ロデオドライブ買取サロン 上大岡ミオカ」

記事ポイント ロデオドライブ買取サロン 上大岡ミオカが4月20日に上大岡駅直結のmiokaリスト館1階でオープンします。ロデオドライブ買取サロン 上大岡ミオカが店頭買取に加えて出張買取や宅配買取、修理、取り寄せ販売に対応します。ロデオドライブ買取サロン 上大岡ミオカがオープン記念でAmazonギフトカードや買いものクーポンを用意します。 ロデオドライブ買取サロン 上大岡ミオカが4月20日に上大岡駅直結のmiokaリスト館1階でオープンします。ロデオドライブ買取サロン 上大岡ミオカが店頭買取に加えて出張買取や宅配買取、修理、取り寄せ販売に対応します。ロデオドライブ買取サロン 上大岡ミオカがオープン記念でAmazonギフトカードや買いものクーポンを用意します。

ロデオドライブ買取サロン 上大岡ミオカが、上大岡駅近くでブランド品の査定や買取を利用したい方に向けてオープンします。

ロデオドライブ買取サロン 上大岡ミオカが、駅直結の立地と個室型スペースで相談しやすい買取サービスを提供します。

ロデオドライブ「ロデオドライブ買取サロン 上大岡ミオカ」

オープン日：2026年4月20日(月)店舗名：ロデオドライブ買取サロン 上大岡ミオカ所在地：神奈川県横浜市港南区上大岡西1-18-3 miokaリスト館1F営業時間：10:00〜19:00（最終受付18:00）アクセス：横浜市営地下鉄ブルーライン「上大岡駅」バスターミナル改札口から徒歩2分、京急本線「上大岡駅」中央改札口から徒歩3分取扱サービス：店頭買取、出張買取、宅配買取、修理、取り寄せ販売買取品目：時計、バッグ、ジュエリー、衣料品などのブランド品、貴金属など店舗URL：https://kaitori.rodeodrive.co.jp/store/kamiooka_mioka/

ロデオドライブ買取サロン 上大岡ミオカが、明るく清潔感のある店内で熟練スタッフによる査定を受けられる新店舗として登場します。

ロデオドライブ買取サロン 上大岡ミオカが、品物ごとの価値や査定ポイントをわかりやすく案内しながら適正価格での買取につなげます。

店舗イメージ

ロデオドライブ買取サロン 上大岡ミオカが、幹線道路側からもわかりやすい立地で立ち寄りやすい店舗環境を整えます。

オープン記念キャンペーン

対象店舗：ロデオドライブ買取サロン 上大岡ミオカ実施期間：2026年4月20日(月)〜5月31日(日)対象：期間中に店頭買取で成約した方Amazonギフトカード特典：店頭買取10万円以上の成約で、買取金額に応じて最高2万円分をプレゼントクーポン特典：成約者全員にロデオドライブ各店とオンラインショップで使える2,000円OFFクーポンをプレゼントクーポン利用条件：商品1点の購入金額50,000円以上で利用可能クーポン利用期間：2026年4月20日(月)〜6月21日(日)キャンペーン詳細：https://kaitori.rodeodrive.co.jp/information/117126/

オープン記念キャンペーンが、買取利用と買いものの両方で使える特典を用意します。

ロデオドライブ各店とオンラインショップで使えるクーポンが、買取後の購入も楽しみたい方にうれしい内容です。

利用できるサービス

出張買取：スタッフが自宅を訪問して査定と買取に対応宅配買取：品物を発送して全国から査定を依頼可能取り寄せ販売：他のロデオドライブ販売店舗の商品を取り寄せ可能修理：時計、バッグ、ジュエリーの修理やメンテナンスを受付サービスURL：https://kaitori.rodeodrive.co.jp/

出張買取サービスが、品物の点数が多い方や来店が難しい方でも上質な買取体験を利用しやすくします。

宅配買取サービスが、遠方からでもブランド品を送りやすく、忙しい方でも査定を依頼しやすくします。

取り寄せ販売サービスが、気になる商品をほかの店舗から取り寄せて店頭で相談できる機会を広げます。

修理サービスが、時計修理技能士を含む技術者によるメンテナンスで大切な品物を長く使いたい方を支えます。

ロデオドライブが、横浜を中心に展開してきた実績を生かしながら上大岡エリアで買取拠点を広げます。

ロデオドライブ買取サロン 上大岡ミオカが、駅近で相談しやすい環境と幅広いサービスでブランド品の売却や相談の選択肢を増やします。

オープン記念キャンペーンが、はじめて利用する方にもうれしい後押しになります。

ロデオドライブ買取サロン 上大岡ミオカの紹介でした。

よくある質問

Q. ロデオドライブ買取サロン 上大岡ミオカはどこにありますか？

A. ロデオドライブ買取サロン 上大岡ミオカは、神奈川県横浜市港南区上大岡西1-18-3のmiokaリスト館1階にあります。

Q. ロデオドライブ買取サロン 上大岡ミオカではどんなサービスを利用できますか？

A. ロデオドライブ買取サロン 上大岡ミオカでは、店頭買取、出張買取、宅配買取、修理、取り寄せ販売を利用できます。

Q. オープン記念キャンペーンはいつまでですか？

A. オープン記念キャンペーンは2026年4月20日(月)から5月31日(日)まで実施されます。

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