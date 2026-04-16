資金繰り不安の生々しい実態！ FundBridge「フリーランス・個人事業主の働き方と資金繰りに関する実態調査」

記事ポイント FundBridgeの調査は、フリーランスの60.0％が会社員に戻りたいと思った経験があると示しています。フリーランスの悩みは収入の不安定さが84.0％で最多となり、支払い遅延や未払いの実態も明らかになっています。FundBridgeの調査は、資金繰り対策としてファクタリングに一定の利用意向がある一方で認知が十分広がっていないことも伝えています。 FundBridgeの調査は、フリーランスの60.0％が会社員に戻りたいと思った経験があると示しています。フリーランスの悩みは収入の不安定さが84.0％で最多となり、支払い遅延や未払いの実態も明らかになっています。FundBridgeの調査は、資金繰り対策としてファクタリングに一定の利用意向がある一方で認知が十分広がっていないことも伝えています。

FundBridgeが実施したフリーランス・個人事業主200名への調査は、働き方の満足度と資金繰りの悩みを具体的な数字で示しています。

FundBridgeの調査結果は、収入の不安定さや支払いトラブルが日常のストレスにつながっている現状を伝えています。

FundBridge「フリーランス・個人事業主の働き方と資金繰りに関する実態調査」

調査タイトル：フリーランス・個人事業主の働き方と資金繰りに関する実態調査調査期間：2026年2月調査方法：インターネット調査調査対象：フリーランス・個人事業主として活動している方有効回答数：200名調査主体：FundBridge編集部サイト名：FundBridge

FundBridgeの調査は、フリーランスの自由な働き方の一方で、収入や入金時期に不安を抱える人が多いことを明らかにしています。

FundBridgeの比較情報は、資金調達の選択肢を検討したい人に向けた参考情報として活用できます。

調査結果サマリー

調査結果サマリーは、会社員に戻りたい気持ちや収入不安、支払い遅延の経験が多くの回答者に共通していることをまとめています。

会社員に戻りたい意向

一度も思ったことはない：40.0％（80名）たまに思う：35.0％（70名）1〜2回だけ思ったことがある：19.0％（38名）しょっちゅう思う：6.0％（12名）

会社員に戻りたいと思ったことがある人は60.0％となり、働き続けることへの不安が広く存在していることを示しています。

困りごと

収入が安定しない：84.0％（168名）仕事がなくなる不安：58.5％（117名）確定申告・税金の処理：45.0％（90名）国民健康保険・年金の負担が重い：38.5％（77名）老後の資金が不安：36.0％（72名）貯金ができない：28.0％（56名）入金が遅い：22.0％（44名）報酬を値切られる：19.0％（38名）ローンや審査に通りにくい：12.0％（24名）

困りごとでは収入の不安定さが突出しており、仕事量や生活設計の見通しを立てにくい状況が浮かび上がります。

支払い遅延の経験

ない：55.0％（110名）数回ある：24.5％（49名）何度もある：10.5％（21名）1回だけある：10.0％（20名）

支払い遅延の経験者は45.0％にのぼり、報酬の受け取り時期が安定しないことも資金繰りの負担になっています。

遅延・未払いの詳細

経験したことはない：53.0％（106名）支払い遅延を経験した：29.0％（58名）未払いを経験した：10.0％（20名）未払いと遅延の両方を経験した：8.0％（16名）

未払いを含むトラブル経験は少なくなく、働いた分の報酬を確実に受け取れないリスクも見えています。

回収状況

経験なし：53.5％（107名）何度も催促してようやく回収できた：20.0％（40名）直接交渉して回収できた：13.0％（26名）泣き寝入りした：11.0％（22名）弁護士や専門家に相談した：2.5％（5名）

回収状況では、泣き寝入りした回答者が11.0％おり、個人での交渉や回収対応の難しさもうかがえます。

入金サイト

1ヶ月程度：43.5％（87名）案件によってバラバラ：24.5％（49名）即日〜1週間以内：19.0％（38名）2週間程度：9.5％（19名）2ヶ月以上：3.5％（7名）

入金サイトは1ヶ月以上が約半数を占めており、次の案件に必要な費用を先に立て替える場面では負担が大きくなります。

契約書の締結状況

一部の取引先とは交わしている：38.5％（77名）すべての取引先と交わしている：25.0％（50名）ほとんど交わしていない：21.5％（43名）まったく交わしていない：15.0％（30名）

契約書を十分に交わしていない回答者が36.5％となり、トラブル発生時に条件を確認しにくい実態も見られます。

ファクタリングの認知度

名前は聞いたことがあるが詳しくは知らない：33.5％（67名）知っているが利用したことはない：30.0％（60名）まったく知らない：29.5％（59名）利用したことがある：7.0％（14名）

ファクタリングの認知度はまだ高くなく、詳しく知らない人が63.0％を占めています。

ファクタリングの利用意向

手数料次第では使いたい：42.5％（85名）あまり使いたくない：28.5％（57名）使いたくない：16.5％（33名）ぜひ使いたい/積極的に使いたい：12.5％（25名）

ファクタリングの利用意向は55.0％が前向きで、条件が合えば資金繰り対策として検討したい人が多いことを示しています。

FundBridgeの調査は、フリーランスが抱える不安の中心に収入の波と入金トラブルがあることを具体的に伝えています。

FundBridgeの比較サイトは、資金調達の手段を知りたい人にとって選択肢を整理する入口になります。

フリーランスとして活動する人は、契約条件や入金時期を早めに確認しながら、自分に合う資金繰りの方法を検討できます。

FundBridgeが実施したフリーランス・個人事業主の働き方と資金繰りに関する実態調査の紹介でした。

よくある質問

Q. この調査で最も多かった悩みは何ですか？

A. この調査では「収入が安定しない」が84.0％で最も多い悩みとなっています。

Q. 支払いトラブルはどのくらい発生していますか？

A. この調査では45.0％が支払い遅延を経験し、18.0％が未払いを経験したと回答しています。

Q. ファクタリングへの関心はありますか？

A. この調査では「手数料次第では使いたい」と「ぜひ使いたい」を合わせて55.0％が利用に前向きと回答しています。

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