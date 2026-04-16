心をほぐす短い一冊！ リベラル社「クスリのことば」

記事ポイント 畠山健二さんの新刊『クスリのことば』が全国の書店とオンライン書店で発売されています。『クスリのことば』は短い言葉で気持ちを整えたい人に向けた文庫です。『クスリのことば』は書店連動企画や新聞広告など大規模な展開でも注目を集めています。 畠山健二さんの新刊『クスリのことば』が全国の書店とオンライン書店で発売されています。『クスリのことば』は短い言葉で気持ちを整えたい人に向けた文庫です。『クスリのことば』は書店連動企画や新聞広告など大規模な展開でも注目を集めています。

畠山健二さんの新刊『クスリのことば』が発売されています。

『本所おけら長屋』シリーズで知られる著者の人生観を、短い言葉で味わえる文庫として楽しめます。

リベラル社「クスリのことば」

書名：クスリのことば著者：畠山健二定価：902円（税込）判型：文庫判頁数：192頁発売日：2026年4月15日ISBN：978-4-434-37373-2販売場所：全国の書店、オンライン書店

『クスリのことば』は、不安やストレスを抱えやすい毎日に寄り添う短い言葉をまとめた一冊です。

『本所おけら長屋』シリーズに流れる笑いと涙の感覚を、物語ではなく言葉そのものとして受け取れます。

ことばの魅力

『クスリのことば』は、畠山健二さんの作品世界にある人生観を短い言葉に凝縮しています。

『クスリのことば』は、名言集や短いフレーズを味わう読書が好きな人にも手に取りやすい内容です。

短時間で読める構成

『クスリのことば』は、すき間時間でも少しずつ読み進めやすい“ことば形式”でまとまっています。

『クスリのことば』は、気持ちが沈む日にも負担をかけにくい読みやすさが魅力です。

日常に寄り添うテーマ

第1箋：誰かと話したいのに、誰とも会いたくないあなたへ第2箋：つい自販機の下の小銭を探してしまうあなたへ第3箋：今の自分じゃない自分を想像してしまうあなたへ第4箋：人生を考えると切なさで胸がいっぱいになるあなたへ第5箋：幸せが何かよくわからなくなっているあなたへ

『クスリのことば』は、孤独や迷いを感じる場面に重なるテーマを章立てで収録しています。

『クスリのことば』は、自分の気分に近いテーマから読み始めやすい構成です。

収録される言葉

『クスリのことば』には、気持ちをやわらげる印象的な言葉が収められています。

「過ちを傷にするか、肥やしにするか。」「変わらなくても、あなたを好きな人がいる。」「決断できないことは、するべきときを待て。」

『クスリのことば』は、読む人の心にそっと触れる言葉を通して、日常の見え方をやさしく整えます。

書店プロモーション

読売新聞広告掲載予定日：2026年4月20日広告展開：2〜3面、半5段、2/3スペース予定書店企画：『新 本所おけら長屋』とのL字ラック連動展開

『クスリのことば』は、読売新聞広告や出版社横断の書店コラボでも大きく展開されます。

『クスリのことば』は、店頭で見つけやすい売場づくりでも注目を集めます。

店頭展開

『クスリのことば』は、大型ポスターやパネルを使った店頭訴求も予定されています。

『クスリのことば』は、書店で作品の世界観を感じながら選びやすい展開です。

販促POP

『クスリのことば』は、複数のPOP展開で売場でも魅力が伝わるよう工夫されています。

『クスリのことば』は、短い言葉の魅力を視覚的にも受け取りやすい販促物がそろいます。

『クスリのことば』は、店頭で気軽に内容の雰囲気を知りたい人にも向いています。

『クスリのことば』は、書店での出会いから購入につながりやすい見せ方でも展開されます。

著者情報

著者名：畠山健二生年：1957年出身地：東京都墨田区主な実績：「本所おけら長屋」シリーズ累計235万部突破

畠山健二さんは、庶民の暮らしにある笑いと涙を描く作風で多くの読者に親しまれています。

畠山健二さんの言葉を物語とは違う形で味わえる点も『クスリのことば』の楽しみです。

『クスリのことば』は、短い言葉から気持ちを整えたい人にぴったりの文庫です。

『クスリのことば』は、書店でもオンライン書店でも購入しやすく、贈り物としても選びやすい一冊です。

『クスリのことば』は、畠山健二さんの言葉の魅力を日常の中で味わいたい人におすすめです。

畠山健二さんの新刊『クスリのことば』の紹介でした。

よくある質問

Q. 『クスリのことば』はどこで買えますか？

A. 『クスリのことば』は全国の書店とオンライン書店で購入できます。

Q. 『クスリのことば』はどんな人に向いていますか？

A. 『クスリのことば』は短い言葉で気持ちを整えたい人や、すき間時間に少しずつ読める本を探している人に向いています。

Q. 『クスリのことば』の価格はいくらですか？

A. 『クスリのことば』の定価は902円（税込）です。

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