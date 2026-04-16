東京建物Brillia HALL（豊島区立芸術文化劇場）で上演中のミュージカル「奇跡を呼ぶ男」の公式Xが16日更新され、出演者の体調不良のためこの日の公演を中止すると発表した。午後1時の公演開始の約3時間前の午前10時15分の発表となった。

公式Xでは「ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』は出演者の体調不良により、本日、4月16日（木）13時公演をやむを得ず中止とさせていただきます」と発表。「当日の公演中止発表となり、誠に申し訳ございません。ご来場を楽しみにされていたお客様には、大変なご迷惑をお掛けすることとなり、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

チケット代金の払戻しはするという。「払戻の方法等につきましては、決定次第、本作品公式X・ホリプロステージホームページにてご案内申し上げます」と記し「明日以降の公演の実施可否につきましては本日改めて発表させていただきます」とした。

同作は92年のスティーヴ・マーティン主演映画をもとに10年にミュージカル化されてブロードウェイに進出した作品。5年ぶりにミュージカルに出演する主演の竹内涼真は、伝道師のふりをして「奇跡」を演出し、献金を集めながら各地を放浪する詐欺師という役どころだ。