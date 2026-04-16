開催：2026.4.16

会場：トゥルイスト・パーク

結果：[ブレーブス] 6 - 3 [マーリンズ]

MLBの試合が16日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとマーリンズが対戦した。

ブレーブスの先発投手はブライス・エルダー、対するマーリンズの先発投手はクリス・パダックで試合は開始した。

2回裏、5番 オジー・アルビーズ 初球を打って右中間スタンドへのホームランでブレーブス得点 ATL 1-0 MIA、8番 マウリシオ・デュボン 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブレーブス得点 ATL 2-0 MIA

6回裏、4番 オースティン・ライリー 初球を打って左中間スタンドへのホームランでブレーブス得点 ATL 3-0 MIA

7回裏、2番 ドレーク・ボールドウィン 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブレーブス得点 ATL 4-0 MIA、3番 マット・オルソン 初球を打ってライトスタンドへのツーランホームランでブレーブス得点 ATL 6-0 MIA

8回表、4番 リアム・ヒックス 初球を打ってライトスタンドへのツーランホームランでマーリンズ得点 ATL 6-2 MIA、7番 エリベルト・エルナンデス 初球を打ってショートゴロ しかしフィルダースチョイスによりオールセーフでマーリンズ得点 ATL 6-3 MIA

試合は6対3でブレーブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブレーブスのブライス・エルダーで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はマーリンズのクリス・パダックで、ここまで0勝3敗0S。ブレーブスのイグレシアスにセーブがつき、0勝0敗4Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-16 11:24:16 更新