命と食卓を結ぶ親子体験！ 学童ホテル「牛から学ぶ体験型ESDプログラム」

記事ポイント 学童ホテルが牛の命と食の循環を学ぶ親子向けESDプログラムを神戸で開催椚座牛の生産者から牛のくらしや食卓に届くまでの流れを直接学べる東京大学と連携し、思考力や協働力など6つのESD能力の変化を検証する 学童ホテルが牛の命と食の循環を学ぶ親子向けESDプログラムを神戸で開催椚座牛の生産者から牛のくらしや食卓に届くまでの流れを直接学べる東京大学と連携し、思考力や協働力など6つのESD能力の変化を検証する

学童ホテルは、牛の命と食のつながりを親子で学べる体験型ESDプログラムを神戸で開催します。

モリキャラ×LABO第3弾は、淡路島のブランド牛「椚座牛」の生産者による講話と試食を通して、食と環境を自分ごととして考えられる内容です。

学童ホテル「牛から学ぶ体験型ESDプログラム」

開催日：2026年4月28日（火）開場：14:30開始：15:30終了：20:00会場：学童ホテル（ホテルセトレ神戸・舞子）対象：小学3年生から6年生参加条件：親子参加（子ども1名＋保護者1名）定員：40組80名参加費：無料

学童ホテルは、牛のくらしや食卓に届くまでの過程を学びながら、命をいただく責任や食べものを無駄にしない工夫を体験できるプログラムを実施します。

東京大学と連携する実践研究は、子どもたちの思考力や協働力など6つのESD能力の変化も検証します。

体験内容

学びのテーマ：牛から学ぶ体験型ESDプログラム主な内容：牛の観察、試食、食と環境の関係を考える体験学べること：「いただきます」に込められた意味、食べものを無駄にしない工夫、命をいただく責任

プログラムは、牛を観察し、味わい、考える流れで進み、五感を使って食と地球環境の関係を学べます。

体験は、毎日の食の選択が未来につながることに気づける構成です。

講師

講師名：椚座 慎之佑さん所属：有限会社大造畜産生産地：兵庫県淡路島ブランド牛：椚座牛

椚座慎之佑さんは、淡路島の自然環境に合わせて厳選した黒毛和牛の雌牛のみを育てる生産者です。

椚座牛は、地下水やお米、稲わらにこだわった飼料で育ち、とろけるような脂と深い旨味が特徴です。

協力者

氏名：栗田 佳代子教授所属：東京大学 大学総合教育研究センター 副センター長

栗田佳代子教授は、東京大学で大学教育やリフレクション手法の研究に取り組む教育研究者です。

氏名：味埜 俊氏所属：東京大学 名誉教授専門：排水処理、サステイナビリティ学

味埜俊氏は、サステイナビリティに関わる教育プログラムの開発と実践を進める研究者です。

氏名：舟引 美咲氏所属：東京大学大学院 新領域創成科学研究科 博士課程研究分野：企業資産を教育資源とするESDプログラム設計

舟引美咲氏は、ブランド理念と社会価値の統合経験を生かし、モリキャラ×LABOの命名や研究設計に参画しています。

学童ホテルの取り組み

学童ホテルは、ホテルという非日常の空間で本物の仕事や人との出会いを提供し、子どもたちが好きや得意を見つける場を広げています。

学童ホテルは、体験格差を縮めることを目指し、学びと交流を育む第三の居場所づくりを進めています。

学童ホテルの取り組みは、食や環境、福祉、ものづくりなど多様な分野の専門家と連携した体験型学習を継続しています。

実践研究は、教育と研究をつなぐ新しい学びのモデルづくりにもつながっています。

今後の展望

本取り組みは、体験型学習と学術研究を組み合わせた新しい教育モデルの構築を目指します。

学童ホテルは、プログラムの継続実施や他地域への展開、企業や教育機関との連携拡大を進めます。

学童ホテルは、ホテルという場の可能性を生かし、教育と地域と産業をつなぐ学びの拠点としての役割を強めます。

神戸で親子参加できる無料プログラムを探している家庭にとって注目の機会です。

モリキャラ×LABO第3弾を神戸で開催する「牛から学ぶ体験型ESDプログラム」の紹介でした。

よくある質問

Q. 牛から学ぶ体験型ESDプログラムは誰が参加できますか？

A. 学童ホテルのプログラムは、小学3年生から6年生の子どもと保護者1名の親子で参加できます。

Q. 牛から学ぶ体験型ESDプログラムの参加費はかかりますか？

A. 学童ホテルのプログラムは、ホロニック社と東邦レオ社の協働イベントとして無料で参加できます。

Q. 牛から学ぶ体験型ESDプログラムでは何を体験できますか？

A. 学童ホテルのプログラムは、牛のくらしや食卓に届くまでの流れを学び、試食を通して命と食と環境のつながりを体感できます。

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