はじめしゃちょー、0歳娘とのいちご狩り2ショット公開「小さいおてて可愛い」「幸せが溢れてる」
【モデルプレス＝2026/04/16】YouTuberのはじめしゃちょーが15日、自身のInstagramを更新。娘との2ショットを公開した。
【写真】33歳イケメンYouTuber「小さいおてて可愛い」0歳娘とのいちご狩り親子ショット
はじめしゃちょーは「いちご狩りマン」とつづり、いちご農園で撮影された写真を投稿。シンプルな服装でポーズを取り、抱っこ紐で娘を抱いた親子ショットを公開した。
この投稿にファンからは「小さいおてて可愛い」「幸せが溢れてる」「微笑ましい」「ほっこり」などの声が上がっている。
はじめしゃちょーは2025年8月30日、一般人女性との結婚を発表。2026年1月1日、第1子となる女児の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】33歳イケメンYouTuber「小さいおてて可愛い」0歳娘とのいちご狩り親子ショット
◆はじめしゃちょー、娘といちご狩りへ
はじめしゃちょーは「いちご狩りマン」とつづり、いちご農園で撮影された写真を投稿。シンプルな服装でポーズを取り、抱っこ紐で娘を抱いた親子ショットを公開した。
◆はじめしゃちょーの投稿に反響
この投稿にファンからは「小さいおてて可愛い」「幸せが溢れてる」「微笑ましい」「ほっこり」などの声が上がっている。
はじめしゃちょーは2025年8月30日、一般人女性との結婚を発表。2026年1月1日、第1子となる女児の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】