山田涼介の旅先で欠かせない美容グッズとは？『VOCE』新連載で“旅ビューティ”を深堀り
山田涼介が、『VOCE』6月号（4月22日発売）で新連載「BEAUTY DIARIES」を開始する。
新連載ではぶらりと足を運んだロケ先でのトークや、“見る美容液”と称される麗しい姿をシューティングするなど、心の赴くままに美の軌跡を『VOCE』がとことん追いかけていく。
■新連載「BEAUTY DIARIES」“見る美容液”として美を追求
記念すべき初回は、本人の希望で「居酒屋トーク」からスタート。「お腹すいた！」と話しながらお店に現れた山田。名物だという牛煮込を前に、思わず白ごはんを注文。思い切りのいい食べっぷりとともに、居酒屋メニューを堪能していた。
インタビューでは「旅先で欠かせない美容アイテム」について話した。美容家電から愛用スキンケア、旅行先で気をつけているケアなど、「旅ビューティ」を深堀り。さらにVOCE読者からの質問に答えるコーナーも新登場。質問は随時募集する。
■書籍情報
2026.04.22 ON SALE
『VOCE』2026年6月号
通常版表紙：宮舘涼太（Snow Man）
増刊表紙：出口夏希
Special Edition表紙：出口夏希
Special Edition増刊表紙：出口夏希
■関連リンク
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