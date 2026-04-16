山田涼介の旅先で欠かせない美容グッズとは？『VOCE』新連載で“旅ビューティ”を深堀り

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山田涼介が、『VOCE』6月号（4月22日発売）で新連載「BEAUTY DIARIES」を開始する。

新連載ではぶらりと足を運んだロケ先でのトークや、“見る美容液”と称される麗しい姿をシューティングするなど、心の赴くままに美の軌跡を『VOCE』がとことん追いかけていく。

■新連載「BEAUTY DIARIES」“見る美容液”として美を追求

記念すべき初回は、本人の希望で「居酒屋トーク」からスタート。「お腹すいた！」と話しながらお店に現れた山田。名物だという牛煮込を前に、思わず白ごはんを注文。思い切りのいい食べっぷりとともに、居酒屋メニューを堪能していた。

インタビューでは「旅先で欠かせない美容アイテム」について話した。美容家電から愛用スキンケア、旅行先で気をつけているケアなど、「旅ビューティ」を深堀り。さらにVOCE読者からの質問に答えるコーナーも新登場。質問は随時募集する。

■書籍情報

2026.04.22 ON SALE

『VOCE』2026年6月号

通常版表紙：宮舘涼太（Snow Man）

増刊表紙：出口夏希

Special Edition表紙：出口夏希

Special Edition増刊表紙：出口夏希

■関連リンク

VOCE公式サイト

https://i-voce.jp

Ryosuke Yamada OFFICIAL SNS

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https://x.com/Ryosuke_Storm

TikTok

Hey! Say! JUMP OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/15

■【画像】『VOCE』各種表紙