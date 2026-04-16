Mac版Geminiアプリを使って現在閲覧中のWebページを要約させているところ Photo: かみやまたくみ

2026年4月16日、Googleが「Mac向けのGeminiアプリ」をリリースしました。こちらからダウンロード＆インストールして利用できます。ログインは必要ですが、無課金アカウントでも利用可能です。

ChatGPTやClaudeにはMac版アプリがあったのに対し、チャットボット版のGeminiはブラウザからしか使うことができませんでした。

この状況が変化し、より仕事などにGeminiを活用しやすくなります。

ちなみに、Windows版もリリースされています。

＜目次＞ 実際動かしてみた Option + Spaceでいつでも呼び出せる 機能的にはブラウザ版とほぼ同じ ｢作業中の画面｣をカンタンにGeminiに共有できる インストール時にプライバシー系の設定は確認しておこう Share windowを使うには設定が必要

実際動かしてみた

Geminiアプリをインストール後、起動したところ Photo: かみやまたくみ

起動するとこんな感じ、ブラウザ版よりもすっきりした感じのデザインになっています。

ウィンドウ下部に向けて青くグラデーションしてるのがかっこよく、テンションが上がります。

左にチャット履歴を表示できる。ちなみに、Mac版Geminiアプリは、利用にログインが必須 Photo: かみやまたくみ

画面左上の窓ボタンを押すと、チャット履歴が出現します。

スマホ版アプリなどでした会話などが確認できます。

Option + Spaceでいつでも呼び出せる

チャット欄だけをフローティング表示させられる。Option + Spaceを押すか、アプリ画面右上のボタンを押すとこの状態で使えます Photo: かみやまたくみ

Option + Spaceを押すと、チャット欄をいつでも呼び出せます。

フローティング表示からチャットをした際の回答画面はこんな感じ Photo: かみやまたくみ

他のアプリで作業しているときにGeminiの力を借りたくなっても、いちいちウィンドウを切り替えずに済みます。

終わったら閉じちゃえばOK、戻るのもすぐです。

機能的にはブラウザ版とほぼ同じ

チャット欄左下の「＋」ボタンからローカルやGoogleドライブのファイルやNotebook LMのノートブックを読み込めます。画像や動画、音楽の生成もここで可能です。 Photo: かみやまたくみ

ブラウザ版で使える機能はだいたい利用できます。

・ファイルの読み込み

・Notebook LMからの読み込み

・画像/動画/音楽の生成

・Canvasを使った文書作成

・ディープリサーチ

Geminiが「マイAI秘書」的な動きをしてくれるようになる機能パーソナルインテリジェンスのオンオフも可能です。

「作業中の画面」をカンタンにGeminiに共有できる

現在表示している画面をGeminiに手軽に共有できる機能「Share window」。開いているウィンドウを選択すると、チャット時にスクリーンショットを自動で撮影・コンテキストに入れてくれる Photo: かみやまたくみ

ブラウザ版にない「Share window」という機能もあります。

これはGeminiに「今使っているアプリの画面」を共有する機能です。

Share windowから現在開いているウィンドウを指定してタスクを依頼しようとしているところ Photo: かみやまたくみ

使い方はカンタン。

「現在開いているウィンドウを指定」して何か入力すると…

Share windowで指定したアプリの画面のスクリーンショットが自動でGeminiに共有されたところ。あくまで「スクリーンショット」で、下にスクロールが必要な場合は見切れる点には注意 Photo: かみやまたくみ

チャットに指定したウィンドウのスクリーンショットが自動的に添えられるようになります。

作業の現状を伝える手間が減らせる、ということです。

プロンプトを書くのも楽になりますよ。「これどうすればいいの？」みたいに言うだけになります。

インストール時にプライバシー系の設定は確認しておこう

Mac用Geminiアプリは「AIにプライベートな作業環境を共有しやすくなるツール」です。

利用規約に関する画面。リンク部分は開いて確認しておいたほうがよい。 Photo: かみやまたくみ

初回起動時に出るこの画面は、利用前に目を通しておきましょう。

アプリ上でのアクティビティは基本18ヶ月間保存され、AIモデルの改善（学習）などに利用されます。

アクティビティの保存設定画面 Photo: かみやまたくみ

上記告知内の「Keep Activity」という青文字の部分はリンクになっており、押すとアクティビティの保存設定に飛べます。

ご自身の好みに合わせて、設定を調整しておきましょう。

Share windowを使うには設定が必要

Share windowのために必要な設定画面 Photo: かみやまたくみ

Share windowの利用には、セキュリティ設定が必要です。

初回利用時に上記の画面が表示されるので、画面と音声へのアクセス権・アクセシビリティ設定をしましょう。右のボタンをクリックしてパスワードを入れればOKです。

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