日露戦争後の1909年に発表された『日本之禍機』に再注目…今よみがえる米イェール大教授・朝河貫一の「警告」

２冊に共通する「歴史観」

筆者はジャンルを問わず、乱読と言っていいほど本をよく読む。最新刊の中でイチ推しは安倍龍太郎の『ふたりの祖国―Their Homeland』（潮出版社。定価2420円）である。

帯の表に「大統領親書の罠から天皇を守れ―朝河貫一×徳富蘇峰―満州事変から日米開戦―真の愛国とは、正義とは何か」の文字が躍る。帯裏には「戦後80年――透徹した『史眼』でアジア・太平洋戦争の真実に迫る渾身の歴史小説」とある。

熱量高い帯に負けない歴史小説だ。佐藤優氏も「国家の悪に切り込んだ感動の書」と絶賛する。

ほぼ同時期に刊行された、筆者が兄事するジャーナリスト・船橋洋一氏の新刊『戦後敗戦』（実業之日本社。定価3080円）が著者献本で手元に届いた。例によって分厚い同書冒頭の〈目次（はじめに）「戦後敗戦」から学ぶ―「国民安全保障国家」と「起業家国家」の構築を〉を繰って驚いた。

次のように記述されている。

〈明治開国から敗戦までの80年間と敗戦後の80年間のどちらも最初の40年と次の40年間で明暗がはっきりと分かれるかのように見える。明治は1904〜1905年の日露戦争後、それこそ朝河貫一が警告した「日本の禍機」に嵌り込んだ（※1）。戦後は、1985〜1986年のプラザ合意と日米半導体協定に表れる日本の経済力の絶頂期を最後に「バースト」の坂道を転げ落ちた。戦後を敗戦として括ることには、当然、異論と反論が起こるであろう〉

そう、ここでも朝河貫一が登場するのだ（徳富蘇峰は、高校生向け「日本史」でも言及されるので、本稿では措く）。

対日観の悪化の背景

件の安倍本の裏帯に、朝河について、次のように書かれている。

〈イェール大学教授の朝河貫一は、アメリカで激化する反日世論にさらされながらも、日米融和を唱え、祖国日本に警鐘を鳴らし続けた。日米開戦へと突き進んでいく日本―昭和16年12月、朝河は開戦の回避と和平を目指して、ルーズベルト大統領から昭和天皇への親書を起草するが……〉

歴史を遡れば、その36年前の日露戦争後の1909年（明治42年）、当時、米イェール大学講師だった歴史学者朝河は実業之日本社から『日本之禍機』を刊行、同書で〈「戦前世界が露国に対して有したる悪感は、今や変じて日本に対する悪感となり、当時日本に対したる同情は、今や転じて支那に対する同情となりたり」と述べ、国際協調に背を向け、満州進出を図る故国、日本に警鐘を鳴らした。朝河は、米国内の対日観の悪化の背景として……すなわち地政学的かつ地経学的要因の怖さを指摘している〉（『戦後の敗戦』のはじめにの※1を引用）。

『ふたりの祖国』の中で描かれている朝河個人の淡い恋心―しかも亡くなったアメリカ人の親友夫人への―にまつわるエピソードもまた明治時代特有のインテリらしさが優しい眼差しで描かれているのが良い。

なぜ、朝河貫一を取り上げるのか。安倍龍太郎は同書「第十章 理性と熱狂」で、日米開戦前夜の朝河にこう言わせている。

「未来の歴史を思い通りに作ろうとするのは、少しでも歴史を研究した者なら考えもしない乱暴で愚かなことで、天に対しても不遜きわまりないことだと思います。人の世は二、三年後さえ予想することができないことは、第一次世界大戦から今日までの年ごとの変化の激しさを見ても明らかです」

安倍は、卓見に富む言葉を朝河に託して今日現在の読者（国民）に語りかけている。

後編記事『外務省某審議官から借りた貴重な資料を引っ越しのときに……ベテランジャーナリストが紡ぐ「古書をめぐる思い出」』に続く。

【つづきを読む】外務省某審議官から借りた貴重な資料を引っ越しのときに……ベテランジャーナリストが紡ぐ「古書をめぐる思い出」