スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「春に作りたい混ぜごはんは？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「春に作りたい混ぜごはんは？」

・「春に作りたい混ぜごはんは？」の結果は…


・1位 …タケノコ 66%
・2位 五目 13%
・3位 山菜 11%
・4位 シラス 8%
　
※小数点以下四捨五入

13,920票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

フキご飯


【材料】（作りやすい量）

お米 1合
もち米 0.5合
ニンジン 1/8本
油揚げ 1/4枚
フキ 1/2本
  塩 小さじ 2
<フキの下味>
  だし汁 100ml
  酒 大さじ 1.5
  みりん 小さじ 2
  薄口しょうゆ 小さじ 2
だし汁 250ml
<調味料>
  酒 大さじ 1.5
  みりん 小さじ 1.5
  薄口しょうゆ 小さじ 1/2
  塩 小さじ 1/4

【下準備】

1、お米ともち米を合わせて水洗いし、ザルに上げておく。

2、ニンジンは皮をむき、みじん切りにする。

3、油揚げは熱湯をかけて油抜きをし、ニンジンに合わせてみじん切りにする。

4、フキは水洗いし、フライパンまたは鍋に入る長さに切る。まな板に並べて塩を全体にかけ、塩が溶けるまで手のひらで転がしながら塩をこすりつける。熱湯に塩ごと入れ、煮たったら2分位ゆでて水に取る。粗熱が取れたら切り口から皮をむき、小口切りにする。



【作り方】

1、炊飯器にお米、＜調味料＞の材料、普通に炊く時の水量線までのだし汁を加え、ニンジン、油揚げを入れて普通に炊く。



2、鍋に＜フキの下味＞の材料を煮たて、刻んだフキを入れて2〜3分煮る。ザルに上げて煮汁をきっておく。



3、ご飯が炊き上がったら10〜15分蒸らし、しゃもじで余分な水分を飛ばすように混ぜ合わせる。フキを加えて全体に混ぜ、器によそう。



(E・レシピ編集部)