・「春に作りたい混ぜごはんは？」の結果は…

・1位 …タケノコ 66%

・2位 五目 13%

・3位 山菜 11%

・4位 シラス 8%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「春に作りたい混ぜごはんは？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「春に作りたい混ぜごはんは？」