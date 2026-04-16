「春に作りたい混ぜごはんは？」＜回答数13,920票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第501回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「春に作りたい混ぜごはんは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「春に作りたい混ぜごはんは？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
フキご飯
【材料】（作りやすい量）
お米 1合
もち米 0.5合
ニンジン 1/8本
油揚げ 1/4枚
フキ 1/2本
塩 小さじ 2
<フキの下味>
だし汁 100ml
酒 大さじ 1.5
みりん 小さじ 2
薄口しょうゆ 小さじ 2
だし汁 250ml
<調味料>
酒 大さじ 1.5
みりん 小さじ 1.5
薄口しょうゆ 小さじ 1/2
塩 小さじ 1/4
【下準備】
1、お米ともち米を合わせて水洗いし、ザルに上げておく。
2、ニンジンは皮をむき、みじん切りにする。
3、油揚げは熱湯をかけて油抜きをし、ニンジンに合わせてみじん切りにする。
4、フキは水洗いし、フライパンまたは鍋に入る長さに切る。まな板に並べて塩を全体にかけ、塩が溶けるまで手のひらで転がしながら塩をこすりつける。熱湯に塩ごと入れ、煮たったら2分位ゆでて水に取る。粗熱が取れたら切り口から皮をむき、小口切りにする。
【作り方】
1、炊飯器にお米、＜調味料＞の材料、普通に炊く時の水量線までのだし汁を加え、ニンジン、油揚げを入れて普通に炊く。
2、鍋に＜フキの下味＞の材料を煮たて、刻んだフキを入れて2〜3分煮る。ザルに上げて煮汁をきっておく。
3、ご飯が炊き上がったら10〜15分蒸らし、しゃもじで余分な水分を飛ばすように混ぜ合わせる。フキを加えて全体に混ぜ、器によそう。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「春に作りたい混ぜごはんは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「春に作りたい混ぜごはんは？」
・「春に作りたい混ぜごはんは？」の結果は…
・1位 …タケノコ 66%
・2位 五目 13%
・3位 山菜 11%
・4位 シラス 8%
※小数点以下四捨五入
13,920票
・2位 五目 13%
・3位 山菜 11%
・4位 シラス 8%
※小数点以下四捨五入
13,920票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
フキご飯
【材料】（作りやすい量）
お米 1合
もち米 0.5合
ニンジン 1/8本
油揚げ 1/4枚
フキ 1/2本
塩 小さじ 2
<フキの下味>
だし汁 100ml
酒 大さじ 1.5
みりん 小さじ 2
薄口しょうゆ 小さじ 2
だし汁 250ml
<調味料>
酒 大さじ 1.5
みりん 小さじ 1.5
薄口しょうゆ 小さじ 1/2
塩 小さじ 1/4
【下準備】
1、お米ともち米を合わせて水洗いし、ザルに上げておく。
2、ニンジンは皮をむき、みじん切りにする。
3、油揚げは熱湯をかけて油抜きをし、ニンジンに合わせてみじん切りにする。
4、フキは水洗いし、フライパンまたは鍋に入る長さに切る。まな板に並べて塩を全体にかけ、塩が溶けるまで手のひらで転がしながら塩をこすりつける。熱湯に塩ごと入れ、煮たったら2分位ゆでて水に取る。粗熱が取れたら切り口から皮をむき、小口切りにする。
【作り方】
1、炊飯器にお米、＜調味料＞の材料、普通に炊く時の水量線までのだし汁を加え、ニンジン、油揚げを入れて普通に炊く。
2、鍋に＜フキの下味＞の材料を煮たて、刻んだフキを入れて2〜3分煮る。ザルに上げて煮汁をきっておく。
3、ご飯が炊き上がったら10〜15分蒸らし、しゃもじで余分な水分を飛ばすように混ぜ合わせる。フキを加えて全体に混ぜ、器によそう。
(E・レシピ編集部)