元銀座ホステスの人気占い師・蝦名里香先生が「手相」と「算命学」を組み合わせたオリジナル占術『美人占花』をもとに導き出した、今すぐ幸せになれる「開運法」を月2回お届けします！

全体の運気

4月後半は、「整えた流れを安定させるとき」。

前半で整えた“気の通り道”を、日常にしっかり根付かせていくフェーズです。壬辰（じんすいのたつ）の影響により、生活の土台を整えるほど、全体の運気が安定しやすくなります。

今年は火の気が巡り、今月は水の気が重なるため、エネルギーのバランスが揺らぎやすい時期。そのため、火と水が交わるキッチンは、こまめに整えておくことが開運のカギに。乱れやすい場所だからこそ、ピカピカにすることで良い流れを引き寄せやすくなります。汚れを溜め込まず、使ったものはその都度リセット。こまめに換気をして、明るく清潔な状態を保つことがポイントです。日々の食事を支える空間が整うことで、体調面だけでなく、お家全体の気の巡りがよくなります。生活の質を上げて、心地よく過ごしていきましょう。

美容運

今期の美容運は「うるおいを閉じ込めて輝かせるとき」。

前半で満たしたうるおいを、ツヤとして定着させるタイミング。スキンケアは仕上げのクリームやオイルでしっかりフタをして、内側からにじむような輝きをキープして。

日中はメイクの上からミストやツヤ系バームで、さりげなくうるおいを重ねるのがポイント。ほんのひと手間で、肌の印象がぐっと洗練されます。さらに、シルク素材の枕カバーや上質なタオルなど、肌に触れるものにもこだわりを。細部にまで目をかけることで、美しさに差がつきます。今期は“満たしたうるおいを、輝きに変えていく”。その積み重ねが、ワンランク上の美しさへと導いてくれます。

金運・仕事運

4月後半は、「理想を現実に落とし込むとき」。

今期は土の気が働きはじめ、これまでインプットしてきたことが形になりやすい時期です。考えていたことや準備してきたことは、実行に移してみて。一歩踏み出すことで、チャンスをつかみやすくなり、評価にもつながっていきます。

この時期は、こだわりすぎると運気が停滞してしまうので、柔軟な対応を心がけてください。お金は、使い方にメリハリをつけることがポイント。必要なことにはしっかり使い、遊びや娯楽はお財布の紐を引き締めて。前半で整えた流れをどう生かすかで、この先の運気が大きく変わっていきます。金運を引き寄せるカラーはイエローゴールド。

家族・人間関係

4月後半は、「自分の本音が見えてくるとき」。

壬の気が感情や本音を浮かび上がらせ、辰の気がそれを現実として表に出していく流れです。友人関係でも、なんとなく続いていた関係に違和感を覚えたら、それは次のステージへ進むサイン。無理に繋ぎ止めるよりも、自分の気持ちに正直でいることが流れを変えていきます。

恋愛は、駆け引きよりも“素直さ”が鍵に。一言の本音が、関係を動かすきっかけになりそう。家族との関係も、距離ではなく“向き合い方”が大切なとき。言葉にしていなかった想いを、少しだけ伝えてみて。この時期は、誰とどうありたいのかが見えてくると、人間関係は自然と整っていきますよ。

蝦名先生の一言

4月前半は水の気が強まる時期だと思い、温泉から湧き出る天然水を飲んだり、美容点滴をいつもより多めに取り入れたりしてみました。すると、肌だけでなく心まで潤うような変化を実感できました。

お知らせ

＼最新の占い情報をLINEでお届け!!／

LINE公式アカウント「女性自身占い（@jisin-uranai）」の友だち追加はこちら