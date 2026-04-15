この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【なぜ真横でなく正面で聴くのか？】スピーカーは正面以外で聴くと音が変わる？？波形データでガチ検証

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「しゃかもち ガジェット」が、「【ガチ検証】なぜスピーカーを「真横」に置いてはいけないのか？波形で証明しながらリスニング位置や耳の構造解説」を公開した。動画では、「なぜPCスピーカーを真横に置いてはいけないのか？」という疑問について、波形データや空気録音を用いて検証し、本来のクリアな音質を楽しむための正しい配置の黄金ルールを解説している。



デスク環境を整える際、ヘッドホンのようにスピーカーを耳の真横に置くケースがあるが、これには大きな落とし穴が潜んでいる。動画ではその理由として、まず「ステレオの立体感」を挙げている。左右のスピーカーから同じタイミングで同じ音を出すことで、真ん中から音が鳴っていると錯覚する「ファントムセンター」という現象があり、正面の正しい位置に配置しないと、立体感が消え、不自然な聞こえ方になってしまうのだ。



さらに、人間の耳が少し前を向いているという構造上の理由も指摘。しゃかもち氏は「高音はまっすぐ光みたいに進む性質がある」と説明し、真横に置くと直進性の強い高音が耳の穴に入らず、通り過ぎてしまうと語った。また、低音や中音は波紋のように360度全方位に広がる性質を持つため、向かい合ったスピーカー同士で音がぶつかって不自然に増幅し、結果として音がこもってしまうという。



動画の後半では、テスト用のピンクノイズや実際の楽曲を用いた比較検証を実施。正面配置と真横配置の音を空気録音し、波形データを重ね合わせた結果、真横配置では高音がごっそり削れ、中低音が不必要に飛び出している事実が明確に証明された。



これらの検証を踏まえ、スピーカーの本来の力を引き出すための黄金ルールとして、自分と左右のスピーカーが「正三角形」になるように配置し、少し内側に向ける「内振り」を推奨している。なんとなくスピーカーを配置していた人にとって、音響の仕組みを学び、デスク環境のセッティングを見直すきっかけとなる解説動画である。