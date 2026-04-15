菅井友香＆中村ゆりか、恋愛相談に真剣回答 2人が考える“マンネリ解消法”は？【チェイサーゲームW 水魚の交わり】
【モデルプレス＝2026/04/15】女優の菅井友香、中村ゆりか、太田勇監督が4月15日、都内で開催された「映画『チェイサーゲームW 水魚の交わり』（5月15日公開）完成披露イベント一夜限りの恋愛相談トーク」に出席。ファンからの恋愛相談に答えた。
【写真】30歳元櫻坂キャプテン、スリットから美脚チラリ
ゲーム業界のリアルと、女性同士の恋愛を繊細に描き、多くの視聴者から熱い支持を獲得したドラマシリーズ「チェイサーゲームW」（「チェイサーゲームW パワハラ上司は私の元カノ」「チェイサーゲームW2 美しき天女たち」）が映画化。シーズン2から7年後を舞台に、家族として、そしてパートナーとして、変化してしまった「愛」を見つめ直し、再び歩み寄ろうとするの姿を2人描いた、大人のガールズラブストーリー。
脚本を読んだ印象を聞かれた菅井は「今回は結構一緒にいるからこそのマンネリとか、倦怠期と言われるようなことも描かれていて」と明かし、「幸せな部分だけじゃなく、とてもリアルに描かれているな、と思いました」と話した。
この日は、SNSで事前に募集した恋愛相談に菅井、中村、太田監督が答える場面が。「どうしたら素直に優しく出来ますか？」という相談に、中村は「素直になれないのはちょっともったいないですよね」と反応し「本音を隠さずに打ち明ける勇気を持つと、素直になれるんじゃないかな」とアドバイス。菅井が「その本音を言うタイミングが難しい。どういう時に切り出せばいい？」と尋ねると、中村は「確かに…」と悩み「私だったら『どこかに出かけよう！』とかかな。笑ってくれる、喜んでくれるきっかけを作って、その流れで本音をちょっとずつ言う」と語った。
さらに「仲は良いけどマンネリ気味。どうやったら毎日楽しく暮らせるでしょうか？」という悩みに菅井は「一緒に新しいことに挑戦したりするのがいいのかな、と思います」と回答。「やったことのないことにチャレンジすると、同じ思いを共有できてそれが刺激になったり。ある日『スカイダイビング行ってみようよ！』みたいな（笑）」と例を出してアドバイスし「そうしたら刺激になって、また相手を大切に思えたりするのかなって思いました」と語った。中村も「確かに。一緒に趣味作ったりするのも楽しそう」と同調し、菅井は「一緒の推しを見つけたりとかね。楽しそう」と頷いた。（modelpress編集部）
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◆映画「チェイサーゲームW 水魚の交わり」
ゲーム業界のリアルと、女性同士の恋愛を繊細に描き、多くの視聴者から熱い支持を獲得したドラマシリーズ「チェイサーゲームW」（「チェイサーゲームW パワハラ上司は私の元カノ」「チェイサーゲームW2 美しき天女たち」）が映画化。シーズン2から7年後を舞台に、家族として、そしてパートナーとして、変化してしまった「愛」を見つめ直し、再び歩み寄ろうとするの姿を2人描いた、大人のガールズラブストーリー。
◆菅井友香＆中村ゆりか、恋愛相談に回答
この日は、SNSで事前に募集した恋愛相談に菅井、中村、太田監督が答える場面が。「どうしたら素直に優しく出来ますか？」という相談に、中村は「素直になれないのはちょっともったいないですよね」と反応し「本音を隠さずに打ち明ける勇気を持つと、素直になれるんじゃないかな」とアドバイス。菅井が「その本音を言うタイミングが難しい。どういう時に切り出せばいい？」と尋ねると、中村は「確かに…」と悩み「私だったら『どこかに出かけよう！』とかかな。笑ってくれる、喜んでくれるきっかけを作って、その流れで本音をちょっとずつ言う」と語った。
さらに「仲は良いけどマンネリ気味。どうやったら毎日楽しく暮らせるでしょうか？」という悩みに菅井は「一緒に新しいことに挑戦したりするのがいいのかな、と思います」と回答。「やったことのないことにチャレンジすると、同じ思いを共有できてそれが刺激になったり。ある日『スカイダイビング行ってみようよ！』みたいな（笑）」と例を出してアドバイスし「そうしたら刺激になって、また相手を大切に思えたりするのかなって思いました」と語った。中村も「確かに。一緒に趣味作ったりするのも楽しそう」と同調し、菅井は「一緒の推しを見つけたりとかね。楽しそう」と頷いた。（modelpress編集部）
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