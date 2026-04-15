結婚発表に驚いた「30代女性俳優」ランキング！ 「石原さとみ」を大差で超える1位は？
All About ニュース編集部は2026年3月27日、全国の20〜70代の男女300人を対象に「女性俳優の結婚」に関するアンケート調査を実施しました。
この記事では「30代女性俳優」を対象に、「結婚発表に驚いた」ランキングを作成。それでは、「結婚発表に驚いた30代女性俳優」ランキングの結果を紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは石原さとみさんです。石原さんは、ホリプロタレントスカウトキャラバン 「ピュアガール2002」でグランプリを受賞し俳優業をスタート。映画『わたしのグランパ』でデビューし、NHK連続テレビ小説『てるてる家族』や、『WATER BOYS2』（フジテレビ系）でヒロインに抜てきされます。
すぐに俳優として大ブレークした石原さんは、その後も数多くの話題作に出演。日本を代表する俳優として人気を得ます。私生活では、2020年10月に一般男性と結婚することを発表。突然の報告となり、「さとみロス」が起きるほどの話題となりました。2022年に第1子、2025年に第2子の妊娠を発表しています。
回答者からは、「芸能界の人と結婚するのかなと勝手に思っていたので、1番驚きました」（20代女性／茨城県）、「逆にどんな人が石原さとみを口説き落としたんだっていう驚きがあった」（20代女性／東京都）、「俳優ではなく一般の人と結婚したのが驚きました」（30代女性／埼玉県）などの意見が寄せられました。
1位は新垣結衣さんでした。新垣さんは、ファッション誌『nicola』（新潮社）のモデルとして活躍後に俳優へ転身。「ポッキー」のCMでブレークし、2007年に公開された主演映画『恋空』が大ヒットを記録します。その後も、『コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』（フジテレビ系）や『リーガル・ハイ』（フジテレビ系）など、人気ドラマでヒロインを担当。モデルとしても人気が高く、多方面で活躍中です。
私生活では、ドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』（TBS系）で共演した、歌手で俳優の星野源さんと2021年に結婚を発表。電撃的な結婚となり、「逃げ恥婚」として大きな話題を集めました。
回答者からは、「結婚しないのかなと正直思っていたからとても驚いた」（40代男性／神奈川県）、「逃げ恥じ見ててまさか現実になるとは思わなかったから」（20代女性／大阪府）、「星野源が相手と聞いてさらに驚きました」（30代男性／東京都）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
この記事では「30代女性俳優」を対象に、「結婚発表に驚いた」ランキングを作成。それでは、「結婚発表に驚いた30代女性俳優」ランキングの結果を紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：石原さとみ／68票
2位に選ばれたのは石原さとみさんです。石原さんは、ホリプロタレントスカウトキャラバン 「ピュアガール2002」でグランプリを受賞し俳優業をスタート。映画『わたしのグランパ』でデビューし、NHK連続テレビ小説『てるてる家族』や、『WATER BOYS2』（フジテレビ系）でヒロインに抜てきされます。
回答者からは、「芸能界の人と結婚するのかなと勝手に思っていたので、1番驚きました」（20代女性／茨城県）、「逆にどんな人が石原さとみを口説き落としたんだっていう驚きがあった」（20代女性／東京都）、「俳優ではなく一般の人と結婚したのが驚きました」（30代女性／埼玉県）などの意見が寄せられました。
1位：新垣結衣／108票
1位は新垣結衣さんでした。新垣さんは、ファッション誌『nicola』（新潮社）のモデルとして活躍後に俳優へ転身。「ポッキー」のCMでブレークし、2007年に公開された主演映画『恋空』が大ヒットを記録します。その後も、『コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』（フジテレビ系）や『リーガル・ハイ』（フジテレビ系）など、人気ドラマでヒロインを担当。モデルとしても人気が高く、多方面で活躍中です。
私生活では、ドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』（TBS系）で共演した、歌手で俳優の星野源さんと2021年に結婚を発表。電撃的な結婚となり、「逃げ恥婚」として大きな話題を集めました。
回答者からは、「結婚しないのかなと正直思っていたからとても驚いた」（40代男性／神奈川県）、「逃げ恥じ見ててまさか現実になるとは思わなかったから」（20代女性／大阪府）、「星野源が相手と聞いてさらに驚きました」（30代男性／東京都）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)