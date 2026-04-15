2025年に中日でプレーしたチェイビス

元中日の助っ人で、レッズとマイナー契約しているマイケル・チェイビス内野手が14日、本拠地でのタイガースの3A戦に「4番・三塁」で出場すると6号3ランなど、5打数2安打3打点と活躍。リーグ2位の本塁打数で、日本のファンからは「帰ってきてくれ」などと懇願の声があがっている。

チェイビスは5回2死一、二塁で相手投手の甘く入ったシンカーを捉えた。左翼スタンド上部に飛び込む確信歩きの一発となった。

30歳の元助っ人は2019年にはメジャーデビューし、わずか382打席で18本塁打をマークと旋風を巻き起こしたが、以降はそのバットから快音は響かなかった。中日では2025年に38試合の出場で105打数で打率.171。5本塁打、8打点と結果を残すことができなかった。

6本塁打はマイナーのインターナショナル・リーグではトップに1本差の2位。打率.294、同3位タイの16打点と気を吐いている。中日は現在、セ・リーグ最下位と苦しんでいるだけに、ファンからは「帰ってきてくれマジで」「残した方がよかった」「呼び戻せ」「もう一度ドラゴンズに来てくれませんか」「チェイビス切られたのマジで納得いってない」「再獲得ないですか？」「打ち過ぎで草」「再契約すれば良いのに」と、SNS上に惜しむ声が相次いでいた。（Full-Count編集部）