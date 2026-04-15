4月15日、大井競馬場で行われた11R・東京スプリント（Jpn3・4歳上・ダ1200m）は、戸崎圭太騎乗の2番人気、ドラゴンウェルズ（牡4・栗東・藤原英昭）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に8番人気のティントレット（牡5・大井・荒山勝徳）、3着に6番人気のヤマニンアルリフラ（牡5・栗東・斉藤崇史）が入った。勝ちタイムは1:10.7（良）。

1番人気で岩田望来騎乗、ヤマニンチェルキ（牡4・栗東・中村直也）は、4着敗退。

戸崎圭太騎乗の2番人気、ドラゴンウェルズが鮮やかな逃げ切りで交流重賞初制覇を飾った。好スタートを切って激しい先行争いを最内から制した。最初のコーナーを先頭で通過、行きっぷりよく隊列を引っ張っていくと、直線でも加速してもうひと伸び。セーフティリードを保って押し切りを図り、着差以上の完勝だった。1番人気のヤマニンチェルキは4番手入線。

ドラゴンウェルズ 13戦6勝

（牡4・栗東・藤原英昭）

父：Frosted

母：Little Dipper

母父：Eskendereya

馬主：窪田芳郎

生産者：Willow Oaks Stable, LLC

【全着順】

1着 ドラゴンウェルズ 戸崎圭太

2着 ティントレット 石川倭

3着 ヤマニンアルリフラ 団野大成

4着 ヤマニンチェルキ 岩田望来

5着 ママコチャ 川田将雅

6着 チカッパ 矢野貴之

7着 ファーンヒル 笹川翼

8着 イグザルト 御神本訓史

9着 ハッピーマン 坂井瑠星

10着 ザイデルバスト 本橋孝太

11着 ドリームビリーバー 藤田凌

12着 ギガース 本田正重

13着 エンテレケイア 吉原寛人

14着 シアージスト 西啓太

競走除外 マックス 野畑凌