育児、それは喜怒哀楽の全ての感情が引き出される“エモーショナルな日々”【著者インタビュー】
【漫画】本編を読む
テレビアニメ・ドラマ化もされた『女子高生の無駄づかい』（KADOKAWA）で知られる漫画家・ビーノさん。彼女が自身の子育てについて描いた育児エッセイ漫画の第2作となるのが『エモーショナルイヤイヤ期 〜人間を3年育ててみた〜』（KADOKAWA）だ。
俗に言う“魔の三歳児”になった息子・ぽよくんとの日々は笑い、感動、困惑……まさに感情のジェットコースター!? “育児あるある”をビーノさん独特の視点でポジティブ＆コミカルに描いた本作は3歳児を育てたことがある人ならみんな共感の嵐を体験できるはず。そんな本作について、そして現在4歳半になった息子・ぽよくんとの日々について、ビーノさんにお話を伺った。
ビーノさん（以下、ビーノ）：育児エッセイはリアルタイムでしか表現できないことだと思ったので、妊娠後期あたりに「無事に産めたら育児エッセイを描いてみよう！」と思い立ちました。今にして思うとマタニティハイだったのかもしれません。
――タイトルの「エモーショナル」にはどんな想いが込められているのでしょうか？
ビーノ：育児って喜怒哀楽の全ての感情が引き出されるというか、心揺さぶられっぱなしの毎日だと思うんです。なので「エモーショナルな日々」という意味でつけました。あと、育児が落ち着いてから読んだら「うちの子にもこんな時期あったな」とエモい感情になるのではないかと思ったので、その狙いもありました。
――今、ビーノさんが育児をしている中で一番「楽しい、幸せ」と思う瞬間を教えてください。
ビーノ：最近やんわりと抱っこを拒絶されることが増えてきたので、ぎゅっと抱きしめている瞬間に幸せを強く噛み締めています。本当ならぷくぷくなほっぺにキスをしたいところですが、もうそれは4歳4ヶ月ごろに「やめて、きもちわるいから」とはっきり拒絶されてしまったのでできません。許される限りは触れ合って幸せホルモンのセロトニンを出していきたいです。
取材・文＝原智香