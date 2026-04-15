人気コスプレイヤーでグラビアアイドルの伊織もえさんのSPA!デジタル写真集「伊織もえ サイケデリック・グラマラス」がリリース。誌面カットが公開されました。



【写真】フェロモンを放つ伊織もえさん

伊織もえは、2015年からコスプレイヤーとして人気を集め国内外で活躍。これまでに飾った雑誌の表紙は150冊超えています。そんな彼女を「トップコスプレイヤーの幻覚ボディ」というテーマのもと撮影を敢行。サイケなバーに佇む1960年スタイルを表現しました。



表紙ではメッシュ素材のヘッドスカーフをキュートに被りながら、メロン柄のビキニでバストを見せつけます。目が釘付けになってしまったところでページをめくると、さらにメロンバスト＆モダンガラスの花瓶が並んだ構図で、昭和レトロさを感じさせながらも、現代の流行との融合も果たしながら美貌を披露。白壁の部屋でYシャツの胸ボタンを大胆に開け、レンズを観ながら微笑む姿にうっとりします。サイケデリックさを感じる音響設備が整った部屋で、すらっとした身長とボディ、クールなスニーカー姿は、撮影テーマを完全にカバーしており、必見です。（提供：週刊SPA!編集部 撮影：彦坂栄治 ヘアメイク：中村未幸 スタイリング：SHOCO）



【伊織もえさんプロフィール】

いおりもえ 1月24日生まれ 千葉県出身 T162 YouTuber、ストリーマー、ラジオパーソナリティとしても活躍するトップコスプレイヤー。『伊織もえの電脳らじお』（interfm）にレギュラー出演中。そのほか最新情報は、公式X（@iorimoe_five）、Instagram（@moe_five）