名探偵必携!?『名探偵コナン』蝶ネクタイ型変声機プライズ登場にファン歓喜 -「配信に使いたいw」「リボンの代わりにこれつけようかな」の声
映画「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の公開を記念し、タイトーから4月24日、江戸川コナン」がつけている蝶ネクタイ型変声機がプライズで初登場。なんと、実際に声を変えることができるのだとか。
タイトー「名探偵コナン プラチナムザッカ蝶ネクタイ型変声機」
こちらが、コナンくんのように声を変えることができちゃう「名探偵コナン プラチナムザッカ蝶ネクタイ型変声機」です。リボンを通して話すと、実際に自分の声が高くなったり低くなったりするというのだから、すごい!
このニュースに、「ええぇー!!これすごい!!!」「これ面白そうwww」「これで接客したい」「リボンの代わりにこれつけようかな」「これほしい!! 配信に使いたいw」「え、ほしいwwwwwwww」とSNSで話題になっています。
これさえあれば、君もコナンくんになれるかも!? ぜひゲットして、コナンの世界を楽しみましょう!
※「江戸川コナン」やキャラクターの声は出ません。
(C)青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996
タイトー「名探偵コナン プラチナムザッカ蝶ネクタイ型変声機」
こちらが、コナンくんのように声を変えることができちゃう「名探偵コナン プラチナムザッカ蝶ネクタイ型変声機」です。リボンを通して話すと、実際に自分の声が高くなったり低くなったりするというのだから、すごい!
これさえあれば、君もコナンくんになれるかも!? ぜひゲットして、コナンの世界を楽しみましょう!
※「江戸川コナン」やキャラクターの声は出ません。
(C)青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996