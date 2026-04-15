【ドミノ・ピザ】コップ約10杯分のチーズ「ほぼ1kgウルトラチーズ」が復活、ほぼ1kgのからあげとポテトも同時販売

宅配ピザチェーン「ドミノ・ピザ」は、2026年4月24日（金）から5月10日（日）までの期間限定で、「ドミノデカ盛り祭」を開催する。※文中価格は全て税込表記

【画像】通常サイズと比べるととんでもないことになっていた！

なお、24日（金）から26日（日）の3日間は、公式オンライン及びアプリからの注文限定。27日（月）以降に、電話・店頭注文も可能となる。

今回のラインナップは、「ほぼ1kgウルトラチーズ」「ほぼ1kgからあげ」「ほぼ1kgポテト」の3種類。

2019年の発売以降、爆発的な人気でレギュラー化を果たしながらも終売となっていた「ほぼ1kgウルトラチーズ」が、今回、期間限定で復活する。直径約40cmのXLサイズで、270mlのコップ約10杯分にもなる焼成前1kgというチーズ量が特徴の商品。その他にも、「ウルトラチーズM（約500ｇ）」、「ウルトラチーズL（約700ｇ）」の計3サイズが同時発売される。

コップ約10杯分のチーズが特徴

今回の新登場となるのが「ほぼ1kgからあげ」。通常商品の約5倍というボリュームで提供。Lサイズのピザボックスを開けると、ピザではなく、山盛りのからあげが姿を表す。

2020年に期間限定で登場し、話題を呼んだ「ほぼ1kgポテト」も、今回復活。からあげと同様に、通常サイズの約５倍のボリューム感が特徴。皮つきのポテトを大きくカットしているため、じゃがいも本来の味が楽しめる。別添えで購入できる「ケチャップ」や「BBQソース」で味変も可能だ。

大型連休に向け、家族や友人との集まりを盛り上げる「圧倒的な物量」が話題を呼びそうだ。

「ほぼ1kgからあげ」

「ほぼ1kgポテト」

〈「ドミノデカ盛り祭」概要〉

●開催期間

2026年4月24日（金）〜2026年5月10日（日）

●内容

「ほぼ1kgウルトラチーズ」「ほぼ1kgからあげ」「ほぼ1kgポテト」／「ウルトラチーズM（約500ｇ）」「ウルトラチーズL（約700ｇ）」の期間限定発売

●注文方法

・4月24日（金）〜26日（日）は、ドミノ・ピザ公式オンライン及びアプリからの注文に限る

・4月27日（月）〜5月10日（日）は、ドミノ・ピザ公式オンライン注文に加え、電話・店頭注文が可能となる

●価格

【ほぼ1kgウルトラチーズ】

＜デリバリー＞6,900円 、＜お持ち帰り半額＞3,450円

【ウルトラチーズM（約500ｇ）】

＜デリバリー＞ 3,900円、＜お持ち帰り半額＞ 1,950円

【ウルトラチーズL（約700ｇ）】

＜デリバリー＞ 5,100円、＜お持ち帰り半額＞ 2,550円

【ほぼ1kgからあげ】

＜デリバリー・お持ち帰り＞2,399円

【ほぼ1kgポテト】

＜デリバリー・お持ち帰り＞1,499円

※焼成前後で重量が変動するため「ほぼ」と表記している

※その他の割引・クーポン・特典との併用はできない

※本キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がある

※一部店舗では利用できない場合がある