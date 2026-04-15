原因は自分にある。・武藤潤、“ライオンの着ぐるみ”姿でも隠しきれない色気 初写真集特典カット6点公開
7人組ダンス＆ボーカルグループ・原因は自分にある。（通称：ゲンジブ）の武藤潤が、6月10日に自身初となる写真集『燕飛（えんぴ）』（SDP）を発売する。それに先立って、購入特典カット6点が公開された。
【別表紙カット】柔らかさの中に鋭さが宿る、視線を奪う！武藤潤
今回は、購入特典の「インスタントフォト風写真」の使用カット全6点が解禁された。販売場所によって絵柄が異なるインスタントフォト風写真は、2カットが1枚になった全3種。それぞれのインスタントフォト風写真には本人直筆のメッセージがプリントされている。
映画館やエスカレーター、海や森など、さまざまなシチュエーションで撮影されているが、どこにいても、何を着ていても、武藤の“変幻自在の美”が炸裂（さくれつ）。スタダ便購入特典には、写真集解禁時に本人のインスタライブで話題になった“ライオンの着ぐるみ”を着たカット。着ぐるみ姿でも隠しきれない色気のカットと、階段にちょこんと座るかわいらしい1枚が起用された。
楽天ブックスの購入特典には、武藤の好きな場所でもある映画館で、メンバーカラーである赤のカーディガンをまとったカット2点。凛とした横顔と静かに光る瞳が印象的なカットになっている。
HMV&BOOKS online／HMV店舗／ローソン店頭Loppiの購入特典は、それぞれの表紙カットのアザーカットとなっており、それぞれ雄と艶がかけ合わさった、思わず視線を奪われるカットの組み合わせとなっている。
本作は、武藤の“らしさ”を存分に表現するためにさまざまなシチュエーションで撮影。圧倒的なビジュアルで魅せる王道のイケメンカットはもちろん、やんちゃな姿やナチュラルな表情、無邪気な表情、漢気あふれる姿、ほかにも武藤にしか表現できない個性的な姿など、武藤潤の魅力を存分に楽しむことができる1冊となっている。
また、武藤をもっと知ることができる自己分析ページや、楽しみながらもっと武藤を知ることができる「武藤潤検定」なども収録する。
【別表紙カット】柔らかさの中に鋭さが宿る、視線を奪う！武藤潤
今回は、購入特典の「インスタントフォト風写真」の使用カット全6点が解禁された。販売場所によって絵柄が異なるインスタントフォト風写真は、2カットが1枚になった全3種。それぞれのインスタントフォト風写真には本人直筆のメッセージがプリントされている。
楽天ブックスの購入特典には、武藤の好きな場所でもある映画館で、メンバーカラーである赤のカーディガンをまとったカット2点。凛とした横顔と静かに光る瞳が印象的なカットになっている。
HMV&BOOKS online／HMV店舗／ローソン店頭Loppiの購入特典は、それぞれの表紙カットのアザーカットとなっており、それぞれ雄と艶がかけ合わさった、思わず視線を奪われるカットの組み合わせとなっている。
本作は、武藤の“らしさ”を存分に表現するためにさまざまなシチュエーションで撮影。圧倒的なビジュアルで魅せる王道のイケメンカットはもちろん、やんちゃな姿やナチュラルな表情、無邪気な表情、漢気あふれる姿、ほかにも武藤にしか表現できない個性的な姿など、武藤潤の魅力を存分に楽しむことができる1冊となっている。
また、武藤をもっと知ることができる自己分析ページや、楽しみながらもっと武藤を知ることができる「武藤潤検定」なども収録する。