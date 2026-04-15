工場勤務を目指すなら絶対見るべき！知らずに入ると地獄を見る「キツい工程ランキング7選」
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YouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル」が「【工場勤務】配属されたらキツい工程ランキング7選｜知らずに入ると地獄です」を公開した。動画では、工場転職のプロであるケンシロウ氏が、自動車工場などのライン作業における配属先の「当たり外れ」について、自身の経験を基にランキング形式で解説している。
ケンシロウ氏は「同じ工場でも配属される工程で別物」と語り、配属先によって業務の過酷さやプレッシャーが大きく異なると指摘。給与水準が変わらない大手工場において、「配属ガチャ」の傾向を掴む重要性を説いた。
ランキング第3位には、スプレー等で車体に色を塗る「塗装課」がランクイン。塗料が垂れないようにする匠の技や、ホコリの付着を許さない品質管理の厳しさを挙げ、「かなり神経を使う」と評価した。第2位は、火花が飛び散る中で完全防備で行う「溶接工程」。熱気や空気の悪さといった過酷な労働環境に触れつつも、近年は作業の簡素化が進んでいる点も補足している。
そして第1位に選ばれたのは、数万点に及ぶ部品を手作業で組み上げる「組み立て工程」である。数十秒単位で定められたタクトタイムに追われるプレッシャーや、自分のミスがライン全体を止めてしまう責任の重さに言及。その一方で、車を作り上げる達成感を挙げ、「やりがいのある仕事」であると語った。
最後にケンシロウ氏は、どのような工程に配属されても「まずは3ヶ月は続けてほしい」と強調。慣れれば業務の負担も減ることに触れ、工場勤務を目指す求職者に向けて、事前の心構えと適材適所の重要性を説く内容となっている。
ケンシロウ氏は「同じ工場でも配属される工程で別物」と語り、配属先によって業務の過酷さやプレッシャーが大きく異なると指摘。給与水準が変わらない大手工場において、「配属ガチャ」の傾向を掴む重要性を説いた。
ランキング第3位には、スプレー等で車体に色を塗る「塗装課」がランクイン。塗料が垂れないようにする匠の技や、ホコリの付着を許さない品質管理の厳しさを挙げ、「かなり神経を使う」と評価した。第2位は、火花が飛び散る中で完全防備で行う「溶接工程」。熱気や空気の悪さといった過酷な労働環境に触れつつも、近年は作業の簡素化が進んでいる点も補足している。
そして第1位に選ばれたのは、数万点に及ぶ部品を手作業で組み上げる「組み立て工程」である。数十秒単位で定められたタクトタイムに追われるプレッシャーや、自分のミスがライン全体を止めてしまう責任の重さに言及。その一方で、車を作り上げる達成感を挙げ、「やりがいのある仕事」であると語った。
最後にケンシロウ氏は、どのような工程に配属されても「まずは3ヶ月は続けてほしい」と強調。慣れれば業務の負担も減ることに触れ、工場勤務を目指す求職者に向けて、事前の心構えと適材適所の重要性を説く内容となっている。
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