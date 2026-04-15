今日15日の近畿地方は、夜のはじめごろまで広く雨が降るでしょう。明日16日は日差しが降り注ぎ、動くと汗ばむ陽気になりそうです。向こう一週間は、気温の高い日が続き、30℃近くまで上がる日もあるでしょう。半袖の出番となりそうです。

今日15日夜のはじめごろまで本降りの雨 お帰りの時間は大きめの傘を

今日15日は、四国の南海上を進む低気圧の影響で、近畿地方にはまとまった雨雲が流れ込んでいます。今日このあとは、夜のはじめごろまで広い範囲で本降りの雨が続くでしょう。お帰りの時間は大きめの傘があったほうがよさそうです。夜遅くになると、まとまった雨雲は次第に東へ抜けるため、雨はやんでいく見込みです。

明日16日は天気回復 日差しの温もりを感じられそう

明日16日は、日本海に中心を持つ高気圧に覆われるため、近畿地方は天気が回復するでしょう。全般に晴れて日差しが降り注ぎ、過ごしやすい陽気となる見込みです。ただ、沿岸部を中心に北よりの風が強まるため、日本海側では昼間もジャケットやカーディガンが欲しいくらいになりそうです。また、ヒノキ花粉のピークは過ぎつつありますが、明日16日は風が強めに吹いて花粉が多く飛ぶ見込みです。花粉症の方はしっかりと対策を行いましょう。

近畿 17日以降は晴れると汗ばむ陽気 30度近くになる日も

向こう一週間の近畿地方は、晴れる日が多いでしょう。最高気温、最低気温ともに、平年より高い日が多い見込みです。昼間は30℃近くまで気温が上がる日もあり、半袖でないと暑いくらいになりそうです。一方、朝晩は10℃を下回る日もあるため、昼間との気温差で体調を崩さないように注意が必要です。