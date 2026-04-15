「息もピッタリ」のフィギュア“新ペア”に熱視線…「ありそうでなかった組み合わせ」にファンから歓喜の声

三原舞依さんが織田信成さんとサイドバイサイドでジャンプを決める動画が公開された(C)Getty Images

フィギュアスケートでバンクーバー五輪男子代表の織田信成さんと、元四大陸選手権女王で今季限りで現役引退した三原舞依さんが共同でインスタグラムを更新し、サイドバイサイドで2人同時にジャンプする動画を公開した。

【動画】「ジャンプ揃ってて綺麗」織田信成さんと三原舞依さんのサイドバイサイド

インスタには「舞依ちゃんとサイドバイサイド」と記され、2回転サルコーを決めて笑顔を見せている。ファンからは続々と反響が寄せられた。

この投稿には「ジャンプ揃ってて綺麗」「美しいです」「織田くんと舞依ちゃんの柔らかいスケーティング大好きです」「ショーペア結成してくれたら観に行きます」「お二人のペア演技が実現したら絶対見に行きたい」「ありそうでなかった組み合わせ 2人ともスケーティングが滑らかで美しい 息もピッタリですね」といったコメントが届けられ、“新ペア”結成に歓喜の声が上がった。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]