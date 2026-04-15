『40までにしたい10のこと』原作漫画の音声ドラマCD“第2弾”が発売決定 TVドラマ版では風間俊介＆庄司浩平の熱演で話題【PV動画あり】
累計発行部数75万部を超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位などBL業界に新たな旋風を巻き起こした、マミタ氏による人気漫画『40までにしたい10のこと』の音声ドラマCD“第2弾”が9月25日に発売される。
【動画】『40までにしたい10のこと2』ドラマCDのPVも公開
同作は、2025年7月期にテレビ東京で実写ドラマ化され、俳優の風間俊介、庄司浩平らの熱演でも話題となった。
キャストは前作に引き続き、“部下思いのシゴデキ上司”十条雀役を声優・阿部敦、“雀の部下で長身イケメン”田中慶司役を江口拓也が務める。
ドラマCD（特装盤／通常盤）のほか、DLカード版、配信版の4パターンから購入可能。特装盤・DLカード版には購入特典としてマミタ氏の描き下ろしマンガ小冊子が付属する。
■ストーリー
10年以上ぶりに恋人ができた十条雀（40歳）。しかも相手は10歳年下のイケメン部下・田中慶司。雀の目下の課題は「公私の切り分け」。気を抜くと浮き足立ってしまう雀と慶司が決めたルールは4つ。
（1）会社では今まで通りの距離を保つ
（2）仕事中は「雀さん」て呼ばない
（3）慶司ばかり見ない
（4）一週間守れたらご褒美
ルール順守を頑張る雀だったが――!?
【動画】『40までにしたい10のこと2』ドラマCDのPVも公開
同作は、2025年7月期にテレビ東京で実写ドラマ化され、俳優の風間俊介、庄司浩平らの熱演でも話題となった。
キャストは前作に引き続き、“部下思いのシゴデキ上司”十条雀役を声優・阿部敦、“雀の部下で長身イケメン”田中慶司役を江口拓也が務める。
■ストーリー
10年以上ぶりに恋人ができた十条雀（40歳）。しかも相手は10歳年下のイケメン部下・田中慶司。雀の目下の課題は「公私の切り分け」。気を抜くと浮き足立ってしまう雀と慶司が決めたルールは4つ。
（1）会社では今まで通りの距離を保つ
（2）仕事中は「雀さん」て呼ばない
（3）慶司ばかり見ない
（4）一週間守れたらご褒美
ルール順守を頑張る雀だったが――!?
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