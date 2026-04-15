INI、3年ぶり表紙で“わちゃわちゃパーティ” 「一番食べるのは誰？」論争ぼっ発
11人組グローバルボーイズグループ・INI（池崎理人（※崎＝たつさき）、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢（※高＝はしごだか）、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅）が、23日発売の雑誌『CanCam』6月号特別版（小学館）の表紙を飾る。全員で同誌の表紙を飾るのは、約3年ぶりとなる。
【集合ショット】バースデーケーキをもらい嬉しそうな高塚大夢とINIメンバー
今回の撮影テーマは「FAMILY TIME」。アメリカンダイナー風のパーティーセットを舞台に、バーガーやドーナツを手にメンバー同士ギュッと肩を寄せ合う姿を撮り下ろした。家族のような絆を感じさせる、最高にハッピーな表紙となっている。
中面は、17ページの大特集となる。11人のパーティーシーンからスタート。仲良く変顔＆謎ポーズを披露したり、フードを食べさせ合いっこしたり、自由にノリよく楽しむメンバーの姿をたっぷりとキャッチした。一方、気合いを入れて撮影した表紙の集合カットでは、メンバー同士が声をかけ合って一瞬でひとつに。みんなの顔が見えるように、それぞれが阿吽（あうん）の呼吸でポージングを調整する姿は、思いやりにあふれたINIならでは。5年の歳月で育まれた固い絆を感じる瞬間だった。
また、事前に同誌公式SNSで募集したMINI（ファンネーム）からの質問に回答する。22日に発売される8thシングル「PULSE」にちなんだMINIからの質問では、それぞれが今までで一番ドキドキしたエピソードを披露。高塚は「夢の中で、全然振りが入っていない曲を本番直前に披露すると言われたとき。起きたらもう心臓バクバク!!」と答えた。仕事や音楽にまつわるエピソードを挙げるメンバーが多い中で、田島が明かしたのはあるメンバーのいたずら。スーパーでひとり買い物中の田島を、いきなり「ワッ」と驚かせたメンバーとは。
さらに、クールなブラックコーデで届ける1人1ページのソロインタビューでも、MINIからの質問に真剣に回答している。
アクティブ大好きな木村、西、藤牧、松田のケミトークでは、「一番食べるのは誰？」論争がぼっ発。「ま、僕かな」（木村）、「いや僕かな」（藤牧）、「いやいや僕でしょ」（松田）、「柾哉はたくさん食べているように見えるだけで･･･」（西）と掛け合いが止まらない場面も。木村は、撮影小道具のハンバーグやポテト、クリームソーダを撮影の合間に黙々ともぐもぐしていた。
北欧旅行を夢見る癒やし系トリオ（佐野、許、田島）、優しさ120％ユニット（池崎、尾崎、後藤、高塚）のケミトークも収めている。
特集の締めくくりは「INI的TOP3発表！」。「ライブになると化けるメンバーは？」「初対面と印象が変わったメンバーは？」などの質問にメンバー同士で投票する。
さらに、特別版のみの綴じ込み付録として「MINI MINI＆MOGU MOGUビジュカード」も付く。表面はブラックコーデでMINIへの愛を表現したソロカット、裏面はパーティでのわちゃわちゃ＆もぐもぐカットの両面仕様となっている。
【集合ショット】バースデーケーキをもらい嬉しそうな高塚大夢とINIメンバー
今回の撮影テーマは「FAMILY TIME」。アメリカンダイナー風のパーティーセットを舞台に、バーガーやドーナツを手にメンバー同士ギュッと肩を寄せ合う姿を撮り下ろした。家族のような絆を感じさせる、最高にハッピーな表紙となっている。
また、事前に同誌公式SNSで募集したMINI（ファンネーム）からの質問に回答する。22日に発売される8thシングル「PULSE」にちなんだMINIからの質問では、それぞれが今までで一番ドキドキしたエピソードを披露。高塚は「夢の中で、全然振りが入っていない曲を本番直前に披露すると言われたとき。起きたらもう心臓バクバク!!」と答えた。仕事や音楽にまつわるエピソードを挙げるメンバーが多い中で、田島が明かしたのはあるメンバーのいたずら。スーパーでひとり買い物中の田島を、いきなり「ワッ」と驚かせたメンバーとは。
さらに、クールなブラックコーデで届ける1人1ページのソロインタビューでも、MINIからの質問に真剣に回答している。
アクティブ大好きな木村、西、藤牧、松田のケミトークでは、「一番食べるのは誰？」論争がぼっ発。「ま、僕かな」（木村）、「いや僕かな」（藤牧）、「いやいや僕でしょ」（松田）、「柾哉はたくさん食べているように見えるだけで･･･」（西）と掛け合いが止まらない場面も。木村は、撮影小道具のハンバーグやポテト、クリームソーダを撮影の合間に黙々ともぐもぐしていた。
北欧旅行を夢見る癒やし系トリオ（佐野、許、田島）、優しさ120％ユニット（池崎、尾崎、後藤、高塚）のケミトークも収めている。
特集の締めくくりは「INI的TOP3発表！」。「ライブになると化けるメンバーは？」「初対面と印象が変わったメンバーは？」などの質問にメンバー同士で投票する。
さらに、特別版のみの綴じ込み付録として「MINI MINI＆MOGU MOGUビジュカード」も付く。表面はブラックコーデでMINIへの愛を表現したソロカット、裏面はパーティでのわちゃわちゃ＆もぐもぐカットの両面仕様となっている。