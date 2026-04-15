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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年4月15日は、強力なノイズキャンセリングとロングバッテリーを両立したUGREEN（ユーグリーン）のワイヤレスヘッドホン「HiTune Max6」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

UGREEN HiTune Max6 ワイヤレスヘッドホン -48dB適応型ANC LDAC&Hi-Res双金賞 超長持ち120時間 Bluetooth 6.0 同軸デュアルドライバー マルチポイント AIアシスタント 急速充電 メガネ対応 オンライン会議用 5,995円 （40％オフ） Amazonで見る PR PR

ノイキャンも音質も妥協なし。UGREENのワイヤレスヘッドホン「HiTune Max6」が40％オフの超特価！

ワイヤレスヘッドホン選びで重視したいのは、音質か、ノイズキャンセリングか、それともバッテリーか。その全部を高水準でまとめたのが「-48dBのノイズキャンセリング」と「最大120時間再生」を両立したUGREEN（ユーグリーン）の「HiTune Max6」。今なら40％オフの超特価で購入できるチャンスです。

「HiTune Max6」は、まずスペックのインパクトが強烈です。最大の特長は-48dBのハイブリッドアクティブノイズキャンセリング。通勤やカフェでも周囲の騒音をしっかり遮断し、音に集中できる環境を作ってくれます。

さらに驚くのがバッテリー性能。ノイズキャンセリングOFF時で最大120時間、ON時でも最大80時間という圧倒的なスタミナを実現しています。毎日使っても充電頻度はかなり少なくて済むので、「充電が面倒」というストレスから解放されます。

“Hi-Res双金賞”の実力。音質にも抜かりなし

長時間使えるだけでなく、音質も抜かりなし。40mm+12mmの同軸構造のデュアルドライバーを採用し、繊細さと迫力を両立。これにより「Hi-Res双金賞」認証を取得した高音質を実現しています。

さらに、ハイレゾ認証取得のLDAC対応で、低音の厚みから高音のクリアさまでバランスよく再現できるため、音楽はもちろん、動画視聴やゲームにもマッチ。ノイズキャンセリングと組み合わせることで、より没入感の高いリスニング体験が楽しめます。

「-48dBノイキャン」と「最大120時間再生」、さらに「Hi-Res双金賞の音質」と、欲しい要素を全部盛りした「HiTune Max6」。コスパ重視で“全部入り”のワイヤレスヘッドホンを探している人にとって、有力な選択肢になりそうです。

UGREEN HiTune Max6 ワイヤレスヘッドホン -48dB適応型ANC LDAC&Hi-Res双金賞 超長持ち120時間 Bluetooth 6.0 同軸デュアルドライバー マルチポイント AIアシスタント 急速充電 メガネ対応 オンライン会議用 5,995円 （40％オフ） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2026年4月15日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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