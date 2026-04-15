くさおいしい!? 「ドリアン」がアイスに - 友桝飲料
友桝飲料は4月20日、「果実アイス ドリアン」(オープン価格)をオンラインショップ等で発売する。
「果実アイス ドリアン」(オープン価格)
日本では高級品・珍味として名高いドリアン。開発にあたっては、企画チームが本物のドリアンを調達。実物を囲み、その強烈な個性と向き合いながら試行錯誤を繰り返したという。さらに、ドリアンに馴染み深いベトナム出身の社員にも試食や意見交換で協力してもらい、単なる「ドリアン風」ではない、本場を知る人も納得するリアルさを追求した。
最大の特徴である、あの独特な香りを一切妥協せずに再現。凍らせてもなお存在感を発揮させるべく、香料の配合バランスにこだわった。また、熟れたドリアンの果肉を彷彿とさせる「ねっちり」とした濃厚な食感も再現している。
香りの衝撃の後に広がるのは、「濃厚でクリーミーな甘さ」。単なる話題性だけでなく、スイーツとしての美味しさを不可欠な要素として設計し、何度も食べたくなる「くさおいしい」味わいに仕上げた。
「果実アイス ドリアン」(オープン価格)
日本では高級品・珍味として名高いドリアン。開発にあたっては、企画チームが本物のドリアンを調達。実物を囲み、その強烈な個性と向き合いながら試行錯誤を繰り返したという。さらに、ドリアンに馴染み深いベトナム出身の社員にも試食や意見交換で協力してもらい、単なる「ドリアン風」ではない、本場を知る人も納得するリアルさを追求した。
香りの衝撃の後に広がるのは、「濃厚でクリーミーな甘さ」。単なる話題性だけでなく、スイーツとしての美味しさを不可欠な要素として設計し、何度も食べたくなる「くさおいしい」味わいに仕上げた。