【春夏限定】森永製菓『アイスボックス割ドリンク』今年も登場/ 果実と合わせた計2品、店舗限定で発売

森永製菓のグループ会社である森永市場開発は4月20日、「アイスボックス割ドリンク」2品を、東京駅･一番街内のアンテナショップ「森永のおかしなおかし屋さん 東京駅店」で発売する。

毎年、春から秋にかけて発売している期間限定のドリンクメニューだ。森永製菓「アイスボックス」のシャリっとした食感を生かしつつ、果物やゼリーなどを組み合わせてドリンクに仕立てている。

今回は、「ぷるシャリ レモンスカッシュ」と「シャリっと ホワイト×ストロベリー」の2種類をラインアップした。

販売期間は、2026年9月下旬ころまでを予定。期間は前後する可能性があるとしている。メニュー概要は以下の通り。価格はいずれも税込で表記。

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〈「アイスボックス割ドリンク」2種類を展開〉

◆「ぷるシャリ レモンスカッシュ」650円

「アイスボックス」にレモンスライスとゼリー、レモンペーストを組み合わせ、飲みやすい炭酸ドリンクに仕上げた。シャリっと食感とぷるっとしたゼリーのアクセントも楽しめる。

◆「シャリっと ホワイト×ストロベリー」600円

乳酸菌飲料といちごソースをベースにしたドリンクに「アイスボックス」を合わせ、いちご果肉をトッピングした。ドリンクを混ぜるとピンク色に変化する、見た目も楽しい1杯としている。

【販売概要】

期間:2026年4月20日(月)〜9月下旬ころ

※販売期間は前後する可能性がある。

販売店舗:「森永のおかしなおかし屋さん 東京駅店」

(東京駅一番街地下1階「東京おかしランド」内)

〈「森永のおかしなおかし屋さん 東京駅店」について〉

森永製菓のアンテナショップとして、2012年4月、東京駅一番街地下1階の「東京おかしランド」内にオープン。「買って楽しい、食べておいしい」がコンセプトで、特別感･ワクワク感や菓子の楽しさを届ける場所と位置付けている。限定「チョコボール」や「ハイチュウ」などの菓子販売に加え、店内キッチンで提供する、通常の約4倍サイズの「焼きたてムーンライトクッキー」などが人気を得ている。