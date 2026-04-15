１５日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１９７．１９ポイント（０．７６％）高の２６０６９．５１ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が７５．４８ポイント（０．８７％）高の８７４７．０９ポイントと続伸した。売買代金は１３４９億８６９０万香港ドルにやや拡大している（１４日前場は１２１４億３５０万香港ドル）。

中東情勢の改善期待が相場を押し上げる流れ。先週末にパキスタンで開催された米国とイランの和平協議は物別れに終わったが、近く、２回目の協議が開かれるとの観測が広がった。トランプ米大統領は１４日、メディアインタビューでイランとの戦闘終結に向けた交渉が２日以内にパキスタンで行われる可能性があると述べている。

原油高騰の警戒感が薄れたこともプラス。１４日のＮＹ商品取引所では、ＷＴＩ原油先物が前日比７．９％安の９１．２８米ドル／バレルと急反落し、３月２５日以来の低い水準を付けた。米半導体株高も追い風。昨夜の米市場では、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）が２．０％高と１０連騰し、５日連続で史上最高値を更新した。中国株マーケットにも買いが波及している。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、ゴールドジュエリー販売の老鋪黄金（６１８１／ＨＫ）が６．０％高、中国電子商取引（ＥＣ）大手の京東集団（ＪＤドットコム：９６１８／ＨＫ）が５．５％高、旅行サイト中国大手の携程集団（９９６１／ＨＫ）が４．１％高と上げが目立った。

セクター別では、空運が高い。中国東方航空（６７０／ＨＫ）が３．９％、中国国際航空（７５３／ＨＫ）が２．５％、中国南方航空（１０５５／ＨＫ）が２．４％、国泰航空（２９３／ＨＫ）が２．１％ずつ上昇した。原油相場の低下を受け、燃油コスト増の不安が薄らいでいる。また、南方航空が報告した３月の営業実績は、旅客数が前年同月比で１０．１％増加。３カ月連続でプラス成長している。セクター全体の支援材料となった。

半導体セクターの物色も続く。海壁仞科技（６０８２／ＨＫ）が８．５％高、峰チョウ科技深セン（１３０４／ＨＫ）が４．８％高、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が３．２％高、晶門半導体（２８７８／ＨＫ）が２．８％高で引けた。

医薬セクターも急伸。勁方医薬科技（上海）（２５９５／ＨＫ）が９．０％高、三生製薬（１５３０／ＨＫ）が６．１％高、緑葉製薬集団（２１８６／ＨＫ）が３．８％高、上海復星医薬集団（２１９６／ＨＫ）が３．３％高で前場取引を終えた。

半面、石油セクターには売りが継続。百勤油田服務（２１７８／ＨＫ）が５．６％、中国石油天然気（８５７／ＨＫ）が２．５％、中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が２．０％、中海油田服務（２８８３／ＨＫ）が１．９％ずつ下落した。

本土マーケットは４日続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．３７％高の４０４１．４５ポイントで前場の取引を終了した。ハイテクが高い。医薬、運輸、銀行・保険、宇宙・軍需産業、自動車、消費、公益なども買われた。半面、エネルギーは安い。素材、不動産、証券も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）