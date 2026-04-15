新DCユニバース映画『スーパーマン』（2025）の続編として2027年夏公開予定の『マン・オブ・トゥモロー（原題）』の新キャストとして、「キャシアン・アンドー」（2022-2025）や『モービウス』（2022）のアドリア・アルホナの出演が決定したことがわかった。米が伝えた。

アルホナは以前、女王マキシマ役の最終候補として、グレース・ヴァン・パッテンやシドニー・チャンドラー、エヴァ・デ・ドミニチと共に。しかし今回は役柄不明とされており、マキシマ役であるかどうかは不明。アルホナは新ワンダーウーマン役の可能性が囁かれていたこともある。

映画『マン・オブ・トゥモロー』は、2025年の『スーパーマン』、2026年夏予定の『スーパーガール』に続く作品。1作目で宿敵となったレックス・ルーサーとスーパーマンが、に立ち向かうために手を組まざるを得ない展開となる。

主演のデヴィッド・コレンスウェット、レックス・ルーサー役のニコラス・ホルトに加え、ロイス・レイン役のレイチェル・ブロズナハンも。ミスター・テリフィック役エディ・カテギと、ホークガール役イザベラ・メルセド、グリーンランタン／ガイ・ガードナー役ネイサン・フィリオンらジャスティス・ギャングも再登場すると見られる。悪役ブレイニアック役にはドイツ出身のラース・アイディンガーが。

映画『マン・オブ・トゥモロー（原題）』は2027年7月9日に米国公開予定。

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