【資さんうどん】399円のお得な新メニュー「資たま丼」・朝限定「かけうどん＋おにぎり」セット発売
資さんは4月16日、新商品「資たま丼」と朝限定「かけおにセット」(いずれも399円)を資さんうどんの一部店舗で発売する。(399円は九州・山口エリア店舗の価格)
「かけうどん」「資たま丼」「かけおにセット」(いずれも399円)
感謝(サンキュー)のキモチを込めた、399円のお得な新メニューが登場する。
資たま丼は、同社こだわりの"丼出汁"に玉ねぎ・天かすを加え、玉子でとじた一品。とろっとした玉子と玉ねぎの甘味、出汁をいっぱいに含んだ天かすの味わいが特徴。
「資たま丼」(399円)
もう1つの新商品は、「かけおにセット(かけうどん＋白おにぎり)」。かけうどんの価格で白おにぎりが付くセットで、朝定食の時間帯のみ提供する。毎日店舗で丁寧に取る出汁とモチモチの麺が特徴のかけうどん、出汁によく合う白おにぎりを味わえる。かけうどんは、無料の「天かす」や「とろろ昆布」で味変するのもおすすめだという。
「かけおにセット」(399円)
かけうどん(単品)は定番商品として、いつでも399円で楽しめる。
「かけうどん」(399円)
なお、399円は九州・山口エリア店舗の価格となる。他エリアでの提供価格は異なるため、店舗にて確認を。
「かけうどん」「資たま丼」「かけおにセット」(いずれも399円)
感謝(サンキュー)のキモチを込めた、399円のお得な新メニューが登場する。
資たま丼は、同社こだわりの"丼出汁"に玉ねぎ・天かすを加え、玉子でとじた一品。とろっとした玉子と玉ねぎの甘味、出汁をいっぱいに含んだ天かすの味わいが特徴。
もう1つの新商品は、「かけおにセット(かけうどん＋白おにぎり)」。かけうどんの価格で白おにぎりが付くセットで、朝定食の時間帯のみ提供する。毎日店舗で丁寧に取る出汁とモチモチの麺が特徴のかけうどん、出汁によく合う白おにぎりを味わえる。かけうどんは、無料の「天かす」や「とろろ昆布」で味変するのもおすすめだという。
「かけおにセット」(399円)
かけうどん(単品)は定番商品として、いつでも399円で楽しめる。
「かけうどん」(399円)
なお、399円は九州・山口エリア店舗の価格となる。他エリアでの提供価格は異なるため、店舗にて確認を。