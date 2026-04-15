氷室京介が、2026年4月18日21時より公式YouTubeチャンネルにて「GREATEST ANTHOLOGY -NAKED- 2014.07.20 横浜スタジアム」をプレミア配信することを発表した。なお、本映像は一夜限りでの配信となる。

本映像は、2014年7月20日に神奈川・横浜スタジアムで行われたソロ25周年ツアー最終公演の記録。直前の周南公演で「次の横浜スタジアム公演をもって氷室京介を卒業する」と突如宣言して臨んだ一夜であり、前日リハーサルでの転倒による肋骨負傷を抱えながらも本編を完遂した。しかしアンコール中に雷雨が発生、会場隣接の避雷針への落雷により公演は急遽中断に。観客を退避させ、約1時間後に再開した。

大半の観客が離席してもおかしくない状況にもかかわらず、会場は満席の状態で観客が戻った。雨に濡れながら座席に戻ったファンをゆっくりと見渡した氷室京介は、満身創痍の中で代表曲「ANGEL」を披露し、「もう一度だけリベンジをやらせて欲しい」と言葉を残してステージを去ったという。

その後、1年9カ月を経た2016年4月から5月にかけて、大阪・名古屋・福岡・東京の4大ドームで＜KYOSUKE HIMURO LAST GIGS＞を開催し、約束を果たした。

今回のプレミア配信は、4月25日開幕の＜KYOSUKE HIMURO FILM CONCERT TOUR LAST GIGS OVERRIDE＞の序章として位置づけられる。なお本映像は、2024年に横浜で行われたフィルムコンサート『DECADE from NAKED』で上映されたものと同一のものとなる。