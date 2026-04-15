トヨタ「新型ヴォクシー」発表に反響殺到！「“オラオラ感”増量でカッコいい！」

トヨタ2026年4月10日、ファミリー層を中心に支持を集めるミドルサイズミニバン「ヴォクシー」の改良モデルを発表しました。

同年5月6日からの発売が予定されているこの新型ヴォクシーは、デザインのブラッシュアップや装備の拡充、そしてパワートレインの整理など、多岐にわたるアップデートが施されており、早くも自動車ファンの間で大きな話題を呼んでいます。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「新型ヴォクシー」です！（29枚）

今回の改良でひときわ目を引くのが、より精悍さを増したフロントマスクです。

フロントグリルがブラック加飾へと変更され、押し出しの強いデザインに磨きがかかりました。

さらに、新しく設定されたボディカラーである「ニュートラルブラック」を選んだ場合にのみ、グリルガーニッシュもブラック加飾となる特別な仕様が用意されています。

こうしたデザインの進化に対し、SNSなどのネット上では「マイナーチェンジ待ってました！」「さらにオラオラ感が増してカッコよくなった」と好意的な意見が多数寄せられています。

特に黒ボディ限定の特別加飾については「トヨタは本当にユーザーの好みを分かってる」と称賛する声がある一方で、「全色で黒グリルを選べるようにしてほしかった…」「個人的には黒ボディにはキラキラしたメッキグリルの組み合わせが好きだなぁ」といった、デザインに対するこだわりの声も散見されます。

また、機能面でのアップデートも充実しています。

運転席のメーターパネルは液晶部分が大型化され、上級グレードでは12.3インチの巨大なディスプレイが採用されるなど、先進感が大きく引き上げられました。

また、四輪駆動モデル（E-Four）には、雪道での走破性を高める「SNOW EXTRAモード」が新たに追加されています。

これには、「スノボで雪山へ行く機会が多いから新しいスノーモードの追加は素直に嬉しい」と、アクティブなユーザーから歓迎のコメントが上がっています。

そして、今回の改良における重要なポイントが、2リッターガソリンガソリン車がウェルキャブ仕様を除いてラインナップから廃止され、一般向けのモデルがすべてハイブリッド車に統一された点です。

この大きな決断に対してネット上では、「ついに実質的なハイブリッド専用車になったのか！」「次のフルモデルチェンジでは完全な電気自動車になるのかもしれないな…」と、今後のミニバンの電動化のゆくえを推測する声や、「日産の『新型エルグランド』とどちらにしようか本気で迷う」とライバル車と比較して悩む声が見受けられます。

質感も大きく向上し、環境性能に優れたハイブリッドモデルへと進化した新型ヴォクシーですが、その分だけ価格帯も上昇傾向にあります。

これについては、「ヴォクシーは本当にカッコいいけど金額が完全に高級車の領域に入ったな」「ディーラーで注文してきたけどフルオプションにしてモデリスタのパーツを付けたら500万円を軽く超えた」「ひと昔前の『アルファード』より高い…」と、価格の高騰に対する率直な驚きの声が多数上がっています。

「17年前に買った時は、値引きもあって200万円台前半で買えたのにー」「ファミリーカーの定番だったはずが今では一般庶民に手が出しづらいクルマになった」と、かつての身近な価格帯を懐かしむ声も少なくありません。

また、昨今の新車市場における長納期化や受注停止の状況を不安視する声も目立ちます。

「実車を自分の目で見てからじっくり検討して買いたいのに、今はそんな普通の買い方が許されない状況になっている」「どうせ発売される前に受注停止になるんでしょう？」「欲しいけど半分諦めてる」「また受注停止するかもしれないし、欲しい人は早めに動いたほうがいい！」など、購入を検討しているユーザーの間には焦りと諦めが入り混じった複雑な心境が広がっているようです。

デザイン、性能、そして価格と、あらゆる面でワンランク上のステージへと足を踏み入れた新型ヴォクシー。

厳しい争奪戦が予想されるだけに、手に入れたい方は早めのアクションを起こす必要がありそうです。