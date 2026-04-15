タレントの藤本美貴が１１日、フジテレビ系「ミキティダイニング」で、ハライチ岩井勇気の金銭管理方法に「奥さんとか耐えられない」と目を丸くして驚いた。

藤本美貴と夫の庄司智春がゲストとともに料理をする番組で、この日のゲストはハライチ。家庭での金銭管理の話題となり、澤部佑は「オレがやってます。妻にやってもらいたくてお願いって言ったら、怖いって。あんまりやりたくないって」と断られたといい、ミキティは「思ったより使ってると思われたらイヤなんじゃない？」と妻の心情を推察。澤部は「あと、震えるほどの額を稼いでいるから」と笑わせ、ミキティも「私も震えたい」と笑った。

一方の岩井は、独身時代から給料は母親に全額預け、小遣いをもらう「１０代のアイドル」のような金銭管理をしていたというが３年前に結婚。岩井は当然のように「結婚したんで、それを継続している」と、今も岩井の母親が金銭管理していると告白だ。

これにはミキティも「うそでしょ？奥さんとか耐えられないよね」と絶句。岩井は「そんなに（お金を）使わないですし」と涼しい顔だが、ミキティは「なんかイヤかも」と顔をしかめていた。