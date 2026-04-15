Photo: 三浦一紀

GIZMARTでクラウドファンディング中のワークチェア「YPS-S800」。

これまでGIZMARTでは、このチェアについていくつかの記事を公開してきました。

今回は、それらの内容を振り返りながら「YPS-S800の全体像」をまとめていきます。

クラウドファンディング期間の終了まで1カ月を切った今、あらためてこの椅子の特徴をおさらいしておきましょう。

どんなワークチェア？ 全体像を10秒で把握

YPS-S800の特徴は以下。

腰を支えるダブルウィングランバーサポート 6D多方向腰サポート 最大6cmの背もたれ昇降 前後4cmの座面調整 4方向ストレッチのメッシュ素材 無段階ロックのリクライニング フットレスト付き 90°跳ね上げ式アームレスト 1年保証付き

これだけの機能を備えながら、4万円を切る価格帯で購入できるのがYPS-S800の大きな利点です。

機能の多さと手の届きやすさのバランスがよく、初めてのワークチェアとしても検討しやすい1脚になっています。

多機能チェアを諦めていた3つの理由と、ついに見つけた｢1脚｣

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注目したい「腰へのやさしさ」

デスクワーカーの生命線である「腰」。この腰へのダメージを軽くできるサポート機能が、なにより推しておきたいポイントです。

YPS-S800は左右2本ずつ、計4本のバネがついたランバーサポートが腰を包み込んでくれる構造です。腰を包み込み、カラダを自然なS字姿勢へ導いてくれます。

腰痛持ちのライターが実際にチェアを試した話は→こちら

蒸れにくさを求めるあなたに、メッシュ素材

日本の過酷な夏に効果を発揮してくれそうなのが、このチェアに採用されているメッシュ素材です。

YPS-S800は、カラダが触れる所に弾性のある布の素材を採用しています。

圧力を分散させる軽やかな座り心地はもちろん、通気性が高いので背中や太ももの裏の不快感を軽減してくれるはず。

でも、残念ながら暑さそのものは軽減しませんから、エアコンは我慢せず使いましょう。

蒸れにくさを詳しく見たいなら→こちら

リクライニングとフットレストで、休憩時間も使いやすい

このワークチェアが「単なる作業イス」ではない理由がここにあります。

無段階ロックのリクライニングとフットレストの機能が備わっているため、作業に疲れたらそのままカラダを伸ばしたり仮眠したりできるというわけです。

同じ部屋にいるけれど、世界が少し広がる感覚を味わえます。

3万円台のワークチェアがやっていいことを超えている説→こちら

アームレストは「ある」より「しまえる」が便利

YPS-S800には、90°跳ね上げ式のアームレストが備わっています。

跳ね上げると肘回りの空間が広く取れ、なによりデスク下に収納しやすいという利点があります。

個人的には、楽器演奏や音楽制作など、何かを持ったり、腕周りを動かす作業に向いていると思います。

アームレストの使い勝手を詳しく知るには→こちら

新生活にピッタリ

春になり、新しい暮らしが始まってデスク環境を見直し中の皆さん、キーボードやモニターの改善点は目につきやすいですが、長時間の快適さは椅子の影響が大きいです。

デスク環境を整えるなら、まずは毎日座っているイスを見直してみるのもおすすめですよ。

新生活で優先順位をつけるなら、まずはイスじゃないか？ の記事は→こちら

サイズ・素材・保証・価格、購入前に知っておきたいこと

保証はある？ 1年間のメーカー保証あり。初期不良は到着後14日以内の連絡で交換または返金対応。 組み立ては必要？ 組み立てが必要（2人で15分かかりました）。説明書と工具が同梱。 送料は？ 全国一律送料無料。 価格はいくら？ 販売施策によって変動。38,240円〜41,108円。 いつ届く？ お届け予定時期は6月末の予定。 いつまで買える？ 2026年4月30日まで。

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