【PUNI☆MOFU ロン】 9月 発売予定 価格：6,930円 【メガミデバイス M.S.G PUNI☆MOFU ロン アイデカールセット】 9月 発売予定 価格：1,100円

コトブキヤは、プラモデル「PUNI☆MOFU ロン」を9月に発売する。価格は6,930円。

本製品は、コトブキヤの美少女プラモデルシリーズ「メガミデバイス」より、「マオ」「トゥ」と同じ小型素体タイプで、双頭の龍をモチーフとした迫力の武装が特徴の「PUNI☆MOFU ロン」をプラモデルで表現したもの。

BLADE氏によって描き起こされた「龍」をテーマにした新キャラクターデザインとなっており、メインウェポン「双龍牙」は複数の関節ジョイントで様々なアクションポーズを取らせることができる。

新デザインのスカート、腕輪などによって既存プニモフと一味違ったシルエットを形成し、ピュアなプロポーションを楽しめる「素体モード」や、様々なパーツを取り付けた「武装モード」など、組み替えにより大きくシルエットを変えて楽しめる。

フェイスパーツは3種付属しているほか、脚のマークや各部差し色用のシールが付属する。

“マシニーカシリーズ”素体驚異の可動範囲で、武器構えポーズや座りポーズが自然にキマるほか、多彩な武器パーツ、ジョイントパーツが付属するため、色々なコンバットシーンを想定して遊ぶことができる。

また本製品以外にも、「PUNI☆MOFU ロン」に対応したデカールセット「メガミデバイス M.S.G PUNI☆MOFU ロン アイデカールセット」も9月に発売する。価格は1,100円。

さらにコトブキヤショップで「PUNI☆MOFU ロン」を購入すると、限定特典として「特別カラー髪パーツ」が付属する。

「PUNI☆MOFU ロン」

コトブキヤショップ限定特典「特別カラー髪パーツ」

「メガミデバイス M.S.G PUNI☆MOFU ロン アイデカールセット」

仕様：プラモデル スケール：1/1スケール サイズ：全高 約135mm 素材：PS、ABS、POM

(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また撮影用に塗装されております。