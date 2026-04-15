「しぶそば」から「そばいち」へ

JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニーは2026年4月14日、渋谷駅に4つの新ショップをオープンすると発表しました。

【うぉぉぉぉ！】これが「渋谷駅の新たな“駅そば”」です（写真で見る）

4つのショップは2024年に山手線などのホームに近い場所へ移転したJR「新南改札」内外の新エリアにオープン。うち、改札外に設けられる「猿田彦珈琲」は、テイクアウト対応の「Short」とイートイン店舗の「Tall」の2ショップを展開します。

また、改札内にはコンビニ「ニューデイズ」のほか、そば専門店の「そばいち」がオープン。渋谷駅構内のそば店は2020年9月に東急系列の「しぶそば」が再開発の一環で閉店して以来、約6年ぶりの復活となります（しぶそばは2025年に駅から離れた場所で復活）。

「そばいち」は着席をベースにした清潔で明るい空間に仕上げているということです。代表的な商品は「かき揚げそば」590円。オープンから10日間は大盛・特盛のサイズアップを特別価格で提供するといいます。

それぞれのショップは6月1日にオープンします。